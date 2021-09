Pedro Sánchez subraya "la importancia del deporte" en la lucha contra la pobreza infantil

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recalcó este miércoles "la importancia del deporte" en la lucha por erradicar la pobreza infantil, una de los "principales problemas" a los que está enfrentando y para los que se necesitan "acciones innovadoras" como la de 'El deporte rompe el círculo', destinado a subrayar el papel del deporte en el desarrollo y en la transmisión de valores durante la infancia.

El dirigente fue uno de los encargados de presentar esta iniciativa en un acto organizado por el Alto Comisionado Contra la Pobreza Infantil en colaboración con el Consejo Superior de Deportes (CSD), que contó con la participación de los deportistas Ana Peleteiro, Desirée Vila y Ray Zapata, y la presencia, entre otros, del ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, y los presidentes de los Comités Olímpico y Paralímpico, ALejandro Blanco y Miguel Carballeda, y del CSD, José Manuel Franco.

Sánchez reconoció que el lema elegido, 'El deporte rompe el círculo', le parecía "muy sugerente" y que el proyecto representaba "una apuesta innovadora, decidida y dirigida a romper ese círculo vicioso que alimenta uno o de los principales problemas que es la pobreza infantil, del que no se habla mucho".

Y en este sentido, no olvidó "la importancia del deporte en esta lucha". "Nelson Mandela dijo que el deporte tiene el poder de cambiar el mundo y él lo demostró. Compartimos la misma fe de usar deporte para transformar una de las peores formas de desigualdad en una sociedad que debe ser más fuerte y más justa", apuntó.

"Los deportistas tienen la determinación de ir contra viento y marea para lograr sus objetivos y nosotros tenemos el objetivo de reducir a cero la pobreza infantil. No sólo sois el espejo en el que nos vemos reflejados, sino que os habéis implicado directamente para ayudar a los más desfavorecidos", recalcó.

El presidente del Gobierno indicó que este tipo de problemas hay que "remediarlos con los instrumentos que tiene el Estado" y citó varias de las medidas que han puesto en marcha como el Ingreso Mínimo Vital, el destinar 200 millones de euros para crear 21.000 nuevas plazas públicas educativas de 0 a 3 años; la aprobación de la Ley de Protección Integral a la Infancia; una dotación adicional de 25 millones para el refuerzo de las becas-comedor o la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética.

"No hay una única solución. Este problema debe ser abordado de forma transversal con propuestas innovadoras y creativas como esta", aseguró Sánchez, que recordó la importancia también de la práctica deportiva para combatir el sedentarismo, la obesidad infantil o la falta de autoestima.

Por su parte, la atleta paralímpica Desirée Vila recalcó que el "deporte es una escuela de valores" y que gracias a él "cada uno deja atrás sus dificultades y se dedica a disfrutar". "Es un lugar en el que los niños se empoderan y dejan atrás esos miedos y problemas socioeconómicos complicados. Debería ser un derecho todo el mundo", advirtió.

Por su parte, el gimnasta Ray Zapata, subcampeón olímpico en Tokyo 2020, recordó que llegó a España desde su Santo Domingo natal donde no vivía en "una mejor situación". "Cuando llegué a España me quería ir porque me aburría y no tenía nada, pero descubrí la gimnasia y empecé a conocer gente y a tener objetivos. Gracias al deporte evolucioné", comentó.

Finalmente, Ana Peleteiro, bronce olímpico en triple salto el pasado verano, habló del cuidado de la salud mental, una tema al que no había dado "demasiada importancia hasta la pandemia" y también explicó la necesidad para aquellos que lleguen a España que puedan ver que "es un país que les recibe con los brazos abiertos".

Finalmente, Ernesto Gasco, Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, también calificó al deporte como "una herramienta clave" en esta lucha, pero lamentó que también exista "una brecha en la infancia para su acceso". "El deporte tiene el poder único para inspirar y unir a la gente, vuestro compromiso es vital", manifestó a los deportistas.