Pedro Almodóvar consternado por el incidente protagonizado por Alec Baldwin al matar accidentalmente a Halyna Hutchins

MADRID, 23 (CHANCE)

La realidad siempre supera a la ficción y el pasado jueves fuimos testigo de un episodio más. Al conocerse la trágica noticia de que el actor Alec Baldwin había matado accidentalmente a la directora de fotografía Halyna Hutchis y herido gravemente al director Joel Souza durante el rodaje de la película 'Rust', Hollywood y el Star System se paralizaron al escribirse un nuevo negro episodio en su historia.

En la escena que se grababa, se utilizó un arma de fuego que al ser disparada descargó un proyectil real, un hecho que ha consternado a todos y especialmente al mundo de la interpretación, el cual ha mostrado su asombro por el trágico incidente. El director Pedro Almodóvar ha sido uno de los primeros en pronunciarse al respecto. "Eso es terrorífico", ha comentado para a reglón seguido dejar constancia de la seguridad de los rodajes españoles y eximir de responsabilidad a Alec Baldwin: "Aquí eso no ocurre porque las pistolas que utilizamos son pistolas que no funcionan, alguien ha cometido un error enorme, que no es él, porque es una cosas muy rara, lo están investigando, es muy raro".

Ante la gravedad de lo sucedido, Pedo Almodóvar también quiso mostrar su apoyo al actor, quien está colaborando activamente con la policía para esclarecer qué pudo fallar en el rodaje de este Western que produce el propio Baldwin. "¡Sí claro!", aseguró con mucha rotundidad el director de 'Madre paralelas'.