Pediatras alertan de la "exclusión sanitaria" de niños migrantes en Madrid

Cinco sociedades de Pediatría se han declarado preocupadas por la "exclusión sanitaria" que sufren desde noviembre pasado los menores migrantes en situación irregular en la Comunidad de Madrid, y han reivindicado, en un comunicado conjunto, "el acceso igualitario a la salud de todos los niños".

Se trata de la Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla-La Mancha (SPMyCM), la Asociación Española de Pediatría (AEP), la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), la Sociedad Española de Infectología Pediátrica (SEIP) y la Asociación Madrileña de Pediatría de Atención Primaria (AMPap).

Los firmantes denuncian que la atención sanitaria para personas extranjeras en situación irregular se ha convertido en una carrera de obstáculos incluso en casos de embarazadas, menores o personas con enfermedades graves".

De ahí que se hayan dirigido por carta "a las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid para alertar de la situación y están a la espera de una propuesta para solventarla".

Según estas sociedades científicas, desde el 10 de noviembre de 2021 las personas sin permiso de residencia (migrantes en situación irregular y solicitantes de protección internacional) sufren "una exclusión sanitaria de facto", añade el comunicado.

A estos migrantes "los cuidados hospitalarios les son facturados y la atención en centros de salud solo se realiza previa derivación a las unidades de tramitación, donde el acceso sanitario es concedido únicamente al presentar prueba de unos requisitos estrictos".

Esta condición se aplica "sin excepciones, ya se trate de menores, mujeres embarazadas o personas con enfermedades graves cuya atención no debería demorarse".

Las sociedades de pediatría aseguran que, tras el Real Decreto Ley 16/2012, el acceso a la sanidad para extranjeros sin papeles se ha convertido en "una carrera de obstáculos, tanto que las denegaciones de atención o los problemas con la continuidad de la asistencia son experiencias cotidianas".

Estas situaciones, aseguran, no han quedado resueltas tras el Real Decreto Ley 7/2018.

Denuncian los pediatras de Madrid que, tanto en hospitales como en atención primaria, han aumentado los casos de "recién nacidos de madres que no han podido tener ninguna cita prenatal a pesar de llevar varios meses en Madrid (ni analíticas, ni ecografías, ni vacunación alguna)", además de niños migrantes que "no han podido ser vacunados en sus centros de salud o bien se los atiende puntualmente, pero no pueden realizarse un seguimiento adecuado".

Para abordar esta situación, se han dirigido por carta al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero; al viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública, Antonio Zapatero; a la Gerencia de Atención Primaria y a la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Aseguramiento de la Comunidad.

Los pediatras madrileños reiteran que "es urgente abordar esta cuestión, porque está en juego la salud de niños, niñas y adolescentes en la región".

Fuentes de la Consejería de Sanidad han asegurado que "en Madrid se cumple la normativa nacional" por lo que han "convocado a las entidades firmantes a una reunión para aclarar dudas".