El peculiar vídeo de dos jubiladas mientras estuvieron perdidas en la selva argentina durante dos días

El suceso se produjo en la selva de Tucumán (Argentina). Hasta allí se fueron estas jubiladas para pasar unas vacaciones que acabaron en semi-tragedia porque estuvieron 48 horas sin poder salir de la masa boscosa. Al final, todo ha quedado en un susto y nunca olvidarán la intensa anécdota, ya que tienen un vídeo que siempre quedará para reflejarlo.

Lo que ocurrió es que Mónica (62 años) y Claudia (67) decidieorn alquilar un coche para visitar el monte San Javier, y, de hecho, consiguieron llegar hasta allí. El problema fue volver, pues cuando quisieron encontrar el vehículo, los serpeantes senderos las desorientaron y acabaron en paradero desconocido, a pesar de intentar buscar ayuda, pero sin éxito.

“Les vamos a contar una historia, son las 8.20 de la mañana y nosotras estamos metidas en este bosque hermosísimo desde ayer a las dos de la tarde. Dormimos en el bosque, en la selva tucumana, colgadas de dos árboles. Sí señor. Íbamos a una cascada que eran 500 metros de camino y después seguir un río con piedritas. Todo lo más bien, llegamos nos sacamos la foto y cuando salimos de ahí no sabemos qué hicimos. Agarramos una curva que no correspondía y nos fuimos a la reverenda concha de la lora. Y acá estamos, esperando que alguien nos rescate porque no tenemos la más p... idea de cómo salir y no saben la cantidad de cosas que pasamos. Estamos lastimadas por todos lados. Las rodillas y los codos. Asi que chicos, Dios quiera que alguien mande este maravilloso mensaje y nos vengan a rescatar porque queremos volver, estamos cagadas de frío. Agradecidas de que hayamos pasado lo que pasamos, pero ya está, no es para repetir. Los amamos a todos ", así rezaba el mensaje de vídeo de Mónica y Claudia, que se mostraban hastiadas de tal experiencia, y que no pudieron transmitir el mensaje hasta horas y horas después por la falta de señal telefónica.

Sin embargo, sus familiares empezaron a preocuparse ante la falta de noticias de la dos jubiladas y decidieron dar la señal de alerta. Es entonces cuando se organizó un importante operativo de rescate que acabó con ambas mujeres rescatadas. Después de esto, ya más tranquilas pudieron contar lo siguiente: "Cuando escuchamos las voces nos largamos a llorar de la desesperación. La gente de Tucumán es hermosa. No tengo más que palabras de agradecimiento por el trato que tuvieron con nosotros. Calculo que en las próximas horas estaremos volviendo a casa".

Se alimentaron durante dos días con el agua que llevaban en sus termos para tomar mate deurante el viaje y con un paquete de bizcochitos. Es por eso que, aunque fueron rescatas con éxito, presentaban un leve cuadro de deshidratación. Aunque eso queda en un segundo plano, porque afortunadamente Mónica y Claudia están en casa y pueden contarlo todo con su particular gracejo.