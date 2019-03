Paz Guerra, hundida, reconoce que su hijo "ha buscado siempre a ese padre que no tuvo"

MADRID, 15 (CHANCE)

La madre de Alejandro Albalá no lo está pasando nada bien. Sorprende el temple que tiene los platós de televisión y la coherencia que tiene a la hora de defender los errores que su hijo comete en el reality. Lo cierto es que ya desde el inicio del concurso, se veía que no se llevaría del todo bien con Mayte Galdeano, y es que ya sabemos que el carácter que se gasta la de Pamplona es muy difícil de entender. Lo que ha ocurrido esta semana ha terminado por desestabilizar a Paz Guerra y se ha presentado en Sálvame y en la gala de GH Dúo con el semblante bastante serio, reflejando mucho cansancio y tristeza.

El jueves por la tarde acudió a Sálvame para defender a Alejandro Albalá y además, aprovechó para confesar que no le había gustado nada la reprimenda que Jorge Javier Vázquez le echó a su hijo el martes por la noche durante el Límite 48 horas. Como madre, reconoce que el comportamiento de su hijo no estuvo acertado, agradece las palabras de Jorge pero siente que fue demasiado duro con él. Además, se le suma un nuevo problema y es que ha aparecido por primera vez su exmarido y el padre de sus hijos cuestionándola como madre.

Paz Guerra, quiso contestar al padre de sus hijos hablando desde la lejanía y controlando sus palabras: "Tienes otra hija que vive al lado tuyo y que tampoco ves, ¿por qué?". Esto fue la primera contestación que tuvo al José Manuel después de cuestionar la actitud como madre que había tenido con sus hijos. Además, añadía: "Que ahora venga de padre ejemplar... Ojalá hubieras hecho esto hace 25 años, hubiera sido la vida más fácil para todos".

Lo cierto es que detrás de las palabras de Paz y de su rostro, esconde un mundo. No ha querido hablar -y parece que no lo va a hacer- sobre qué ocurrió en su matrimonio cuando decidió divorciare e irse lejos del padre de sus hijos. "Mis hijos yo creo que sí recuerdan algunas cosas" asumía en directo, pero no quiso entrar en detalles y aseguraba que no hablaría de nada y que no quería tampoco que se interpretara nada. La labia que tiene la madre de Alejandro Albalá es impresionante, una mujer que nunca se ha dedicado a la televisión y que sin embargo, sabe utilizar un lenguaje muy correcto y no se deja llevar por los vídeos que le ponen.

Como madre asegura que: "Mi intención siempre fue que ellos decidieran si quererle o no, siempre les he dicho que decidieran por ellos mismo, porque al fin de cuentas es su padre". Paz Guerra no podía evitar las lágrimas al recordar por todo lo que pasó y aseguraba que: "Ese niño -refiriéndose a Alejandro Albalá- lloró, igual que mi hija, por no tener a su padre. Ha sido muy triste, mi hijo ha tenido la autoestima un poco baja, ha buscado siempre a ese padre que no tuvo". Además, recordaba un episodio de cuando Alejandro era pequeño: "Hay una frase que decía Alejandro, que me llamaba mucho la atención, 'yo creo que mi padre me quiere, porque a veces me llama'". Sin duda, las pocas palabras de Paz y las lágrimas, reflejan el drama por el que tuvo que pasar y por el que puede que tenga que volver a pasar ahora que José Manuel ha decidido hablar en televisión sobre sus hijos y su exmujer.

Muy reflexiva, confesaba que por un parte se alegraba de que su hijo estuviera en un concurso que le mostrase cómo es su comportamiento en la casa ya que: "Creo que GH está siendo el disgusto más grande del mundo pero a la larga va a servir para dar un paso muy grande en su vida". Y en cuanto al mensaje que Jorge Javier Vázquez dedicó a su hijo, Paz tiene una opinión muy firme: "Me duele que se esté machacando a mi hijo por ese error, él no tiene ese perfil".