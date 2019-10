Paula Vázquez describe la realidad de la rosácea: ¿cómo tratarla?

MADRID, 2 (CHANCE)

Paula Vázquez se ha querido sumar a la iniciativa de Dani Martín para mostrar, abiertamente, las secuelas reales de la rosácea. Una enfermedad dermatológica que se manifiesta con distintos niveles de agresividad como señala Paula.

Mientras Dani puede convivir perfectamente con ella, la presentadora asegura que la rosácea incapacita ciertos aspectos de su vida: "Para él no es ningún inconveniente. Sin embargo a mí sí que me molesta. Aunque aprendo a vivir con ella. La rosácea es una enfermedad crónica de la piel que afecta solo al rostro, en especial a las mejillas, la frente, la barbilla , la nariz y ojos. Es como tener acné pero a partir de los 40 en mi caso. Nunca antes había tenido granitos. Hace dos años me lo diagnosticaron. Para entonces tenía un brote muy importante. La cara inflamada, roja, dolía, una especie de picazón, y de repente los ojos. Rojos secos, duelen mucho. Hasta marea. Está relacionado con el estrés. Yo solo consigo bajarlo relajándome, baños de espuma, paseos. Música. Y a veces ni eso. Suele comenzar en los mofletes, se quedan rojas como un borrachito. ( por cierto imposible beber alcohol teniendo Rosacea) A mi un tinto de verano, me destroza la cara. ????? ¿Y tú tienes Rosácea ? Nos aconsejas algún tratamiento si te ha funcionado !?".

Una realidad que Paula trata de combatir con la ayuda de sus seguidores. Y es que existen numerosos productos que reducen los efectos negativos de la rosácea en la piel.

