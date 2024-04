Paula: “Tras 20 horas trabajando es fácil que se te pasen cosas”

Las guardias de 24 horas son muy frecuentes, no solo en España, también en el resto de los países de nuestro entorno. Sirven para garantizar la asistencia sanitaria. Tienen su ventajas e inconvenientes. Gracias a ellas nos aseguramos una cobertura permanente, pero eso se hace a expensas de la salud de los profesionales sanitarios, lo que puede poner en peligro la salud de los pacientes.

7 de cada 10 médicos realizan guardias de 24 horas según un informe del Colegio de Médicos de Toledo. Un 39 por ciento de 17 horas y un 2 por ciento supera las 36 horas de trabajo continuado.

Paula es residente de cuarto año

Paula Martín tiene 29 años y es residente de cuarto año en el Hospital Severo Ochoa de Madrid, también trabaja en un centro de salud. Hace guardias en el hospital, en ginecología, pediatría, traumatología, cirugía general o en urgencias. Y también le toca hacer guardias de atención rural en la periferia de Madrid: “hago entre 4 y 6 guardias al mes, hasta los 55 años es obligatorio”. Su jornada laboral, entre semana, comienza a las 8 de la mañana y llega hasta las 15 horas. A partir de ahí inicia su guardia hasta las 8 de la mañana del día siguiente, si es fin de semana se alarga 24 horas.

Nos cuenta Paula que sus guardias son complicadas: “estás cansado, no te da tiempo ni a comer, ni a ir al baño, todo eso desgasta”. Cuando llega un paciente que esta grave, la adrenalina les ayuda a seguir adelante: “pero es fácil se te pasen cosas, que no veas con la misma claridad. Normalmente nos ayudan los enfermeros, que en los turnos de noche se incorporan a las 22 horas y están más frescos. Trabajar en equipo ayuda mucho, ellos te recuerdan las cosas, tiene mucha paciencia con nosotros porque conocen la situación”.

Compara sus turnos con el de otros servicios de emergencias, como policías o bomberos: “tienen guardias de 24 horas, pero están descansando hasta que pasa algo y les llaman. Nosotros entramos por la puerta a las 8 de la mañana y no paras. Cuando llevas 10 horas viendo pacientes sin parar, no has parado para comer y tienes una lista de espera de 6 horas y pacientes que están en tu puerta, la presión es enorme”.

Muchos médicos no cumplen las horas de descanso obligatorias

Las guardias son obligatorias en casi todas las especialidades, excepto ciertos casos particulares y doctores mayores de 55 años que pueden elegir si hacerlas o no. La normativa contempla que hay que parar al menos 12 horas entre turnos, así como respetar un periodo de 36 horas ininterrumpidas fuera de centro sanitario cada semana.

Según la normativa europea, un médico debería hacer como máximo entre 3,7 y cuatro guardias al mes, es decir, una guardia a la semana. Lo cierto, es que hay muchas veces que se realizan hasta 8 guardias en un sólo mes. Según un informe de la Organización Médica Colegial señala que los facultativos superan la jornada laboral de 48 horas y no descansan el mínimo de 12 horas entre guardia y guardia, establecido por la ley.

Los tiempos de descanso durante las guardias depende de la demanda asistencial o de la especialidad de la que hablemos, el doctor Manuel Martínez-Sellés es presidente del Colegio de Médicos de Madrid, y señala que: “no es lo mismo urgencias que un cirujano. Es cierto, que el hecho de estar mucho tiempo trabajando facilita que se puedan producir errores médicos”.

Pero el doctor Manuel Martínez-Sellés añade que la otra alternativa podría ser no tener quien nos atienda las noches y fin de semana, si eso es así dice “igual es mejor mantener la práctica de las guardias de 24 horas”.

¿Eliminar las guardias?

La Ministra de Sanidad, Mónica García se ha comprometido a acabar con las guardias de 24 horas y empezar con un modelo de máximo 17 horas. Una medida que profesionales de la sanidad celebran, aunque se preguntan cual es la forma en la que lo quieren plantear desde el gobierno.

Según el doctor Martínez-Sellés, soluciones hay muchas, la mayoría pasan por contratar a más médicos, pero esto lo ve complicado: “de aquí a los próximos 10 años vamos a vivir una escasez de médicos, porque se va a jubilar la generación del baby boom, la época cuando más profesionales se formaban”. Además, señala que habría que preguntar a los médicos que prefieren: “una guardia de 24 horas a la semana o dos guardias de 12 horas a la semana”. Advierte que igual se elimina las guardias y se pone un sistema que es peor para los profesionales y los pacientes.

Para Paula, residente de cuarto año, lo mejor sería plantear turnos parecidos a los que tienen los enfermeros o los médicos de otras comunidades Autónomas: “son mejores para el medico y para pacientes, son turnos mas seguros”. Añade que claro que existen otras opciones a las guardias de 24 horas, y que sí que hay médicos suficientes, pero para ello habría que hacer la medicina en la pública fuera más atractiva: “por ejemplo pagar más, por guardia a mi me pagan 13 euros hora”.

Aboga también por la conciliación, más turnos de libranza: “haces 6 años de carrera, más especialidad, te pasas más de 20 horas trabajando...es normal que la gente a los 30 años, cuando se casan y empiezan a tener hijos piensen que no les compensa. Te vas a la privada”. Según Paula, los médicos huyen de la sanidad pública por las condiciones y las guardias, porque renuncias a las noches con tu familia, al fin de semana, te quedas sin el día de Reyes o sin estar en los cumpleaños.