Paula Echevarría se vuelve a 'meter en un lío' por sus declaraciones en redes sociales

MADRID, 24 (CHANCE)

Parece que Paula Echevarría ha vuelto a "meter la pata" en y descubrir el lado más cruel de las redes sociales, una vez más. Este verano, la intérprete protagonizó la polémica por un comentario sobre la etnia gitana que provocó que fuera tachada de racista y duramente criticada por Joaquín Cortés.

Ahora, Echevarría ha vuelto a varios internautas que consideran que ha compartido un desafortunado chiste con tintes homófobos.

Un texto que fue compartido por la actriz en su historias de Instagram. Algo que ha levantado innumerables criticas entre los seguidores de la actriz de Velvet. Tanto que ha tenido que salir a dar explicaciones, aunque estas parece que tampoco han convencido del todo.

"Antes de que salga algún ofendido: adoro a los gays, bueno, a los que conozco y me caen bien... Vamos que no es discriminación, es un simple chiste, que últimamente hay que andar con pies de plomo...", ha asegurado la influencer y actriz, que ha terminado sentenciado: "por si acaso, pido perdón también al plomo... Love is love".

Una reacción que ha sentado casi peor que el "chiste", dada la falta de autocrítica, y es que algunos de sus fans no daban crédito a la actitud de la interprete. Así que Paula Echevarría vuelve a estar metida en un buen lío por sus comentarios en redes sociales.