Paula Echevarría toma medidas para protegerse del COVID-19 al ser exfumadora y asmática

MADRID, 13 (CHANCE)

Paula Echevarría ha querido tomar medidas ante el avance del coronavirus COVID-19. La influencer se ha sometido a un tratamiento médico para reforzar sus defensas por miedo al contagio.

Ella misma ha sido la encargada de explicarlo en sus stories de Instagram con unos vídeos desde la clínica del doctor Vicente Beltrán. Un tratamiento de "vitamina C y ozono para aumentar sus defensas y su capacidad de resistencia", aseguraba el propio médico.

Una medida que Paula Echevarría ha querido aclarar que no evite el contagio pero sí "la capacidad de respuesta", pues como ella misma ha asegurado es "exfumadora y sí que he tenido neumonía, además de alergia asmática por lo que me podría afectar mogollón. Con esto evitamos que la afección sea mayor".

Una decisión que ha tenido que tomar después de volver de sus idílicas vacaciones en Miami donde ha disfrutado como una niña pequeña de Disney World.