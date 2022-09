Paula Echevarría, reina de Instagram, da su veredicto sobre la faceta influencer de Anabel Pantoja

MADRID, 16 (CHANCE)

Apasionada de la moda y elegida recientemente como la influencer mejor vestida del momento, la presencia de Paula Echevarría en el desfile de Pedro del Hierro ha sido de lo más comentado (y aplaudido) en la primera jornada de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid Cibeles.

Espectacular con un sofisticado traje de seda de estilo pijamero en color burdeos de la firma española, la asturiana acaparó todas las miradas en un photocall que tampoco se quisieron perder otros rostros conocidos como Javier Rey - cerrado en banda a hablar de su relación con Blanca Suárez - Sandra Gago, Adriana Abenia, Álvaro Morte o Lydia Astrain y Jaime Torrent.

Tan simpática y cercana como siempre, Paula, polifacética como pocas, confiesa que no se vería desfilando: "No me atrevo. Haría una performance, pero desfilar en lo que no es lo mío, donde no soy yo, y salir ahí siendo otra... Yo talentos ocultos pocos. Canto y bailo más que nadie pero mejor que no se me vea por la cuenta que os trae" asegura entre risas. "Bastantes disciplinas tengo ya en la vida", bromea en referencia a los férreos entrenamientos físicos que le han valido poder presumir de una figura espectacular tras el nacimiento del pequeño Miki en abril de 2021.

"Hay que cuidarse y no solo en lo físico, es por salud, vamos cumpliendo años y esta espalda hay que aguantar mucho más, hay que hacer deporte" afirma, reconociendo que no es fácil porque "soy perezosa, y si el deporte cuenta el doble el día que cuesta, yo cuento doble todos los días".

"Entreno porque yo soy de la ley del ñin y el ñam. No soy de dietas y menos con Miguel (Torres), que cocina para chuparse los dedos y yo asturiana de buena cepa que me gusta mucho comer" explica, confesando que tanto es así que este verano se ha puesto "fina". "Me he llevado todas las vacaciones comiendo bollos preñaos. He sido muy feliz y lo que me queda" apunta.

Un verano en el que ha podido disfrutar muchísimo de Miki Jr, que "es súper cariñoso y tiene un carácter tan bueno que da gusto". "No da guerra, pero tiene 17 meses y es inquieto" nos cuenta.

Reina de Instagram en nuestro país, Paula también se ha pronunciado sobre el éxito como influencer de Anabel Pantoja, a la que no conoce pero para la que no tiene más que buenas palabras: "Me parece bien todo el mundo, además se ha puesto guapísima. Está estupenda, se le ve súper feliz". "No la sigo pero los grupos son reducidos, sigo a aamigas de ella y la veo mogollón, hoy Belén Esteban ha subido un vídeo de ella y está guapísima" comenta.

Reconociendo que ya comparte ropa con su hija Daniella, de 14 años, la actriz admite que aunque no ha contado su ropa "guarda prendas de cuando tenía 17 años. No me quiero desprender de ellas porque todo vuelve. La falda de tabla, la cadera baja, los top tipo corset, no hay que tirar nunca nada... tengo que hacer un armario más grande" confiesa.