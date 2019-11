Paula Echevarría, no quiere ni oír hablar de que la supuesta culpable de la ruptura con David Bustamante, fue ella

MADRID, 14 (CHANCE)

Paula Echevarría presentaba feliz esta pasada noche la última película que va a llegar a la cartelera 'Si yo fuera rico' en el cine Capitol de Madrid. La actriz llegaba guapísima con un vestido en morado muy brillante, con el que estaba de lo más espectacular y del cual luego te revelaremos su total look para que copies idea.

Miguel Torres no se perdió el estreno de su chica y allí ella, era preguntada por los problemas de acoso que ha sufrido recientemente.

En cuanto a sus planes de futuro con Miguel Torres, Paula deja claro que piensa si habrá boda ni niños.

El hecho de que Paula haya cogido algún kilo más ha sorprendido a la gente -sin recordar o pensar lo delgada que se quedó que podía ser excesivo-, y la artista, ha salido al frente así, sobre el porqué se ha cortado el pelo.

En cuanto a los planes profesionales, y aunque muchos creían que estaba en el dique seco, no ha dudado en aclarar cual es su situación real.

"LOS QUE ME CONOCÉIS SOY MUY PAYASA"

P: ¿Quién eres tú en esta peli?

PAULA ECHEVARRÍA (PE): Lorena, la mujer del mejor amigo de Santi y mejor amiga de Maite que es el personaje de Alexandra que es la mujer 'todavía' de Santi.

P: ¿Cómo te lo has pasado?

PE: Muy bien, imagínate, todo este clan junto... A muchos de ellos los conocía, con otros había trabajado, con otros no pero nos conocíamos y la verdad es que ha sido muy divertido. Es que encima ha sido en mi tierra, para mí tiene ese plus añadido, estaba en Asturias, no podía estar más feliz.

P: ¿Te gusta más el género comedia?

PE: Me gustan todos pero la verdad es que como he trabajado más veces en mi vida en el drama, cuando me toca una comedia la disfruto como una niña con zapatos nuevos. Me gusta mucho, quienes me conocéis un poco sabéis que soy muy payasa, entro mucho al trapo, es soltarme.

P: ¿Tienes mucho del personaje?

PE: No, esta es una arpía. La comedia de Lorena es que es todo lo contrario a la comedia, pone el contrapunto de la mala cara, la lianta...

"EL DINERO TAMPOCO TE HACE VIVIR MEJOR, LA CALIDAD DE VIDA SE TRATA DE SABER APROVECHAR LO QUE TIENES"

P: ¿Qué harías con tanto dinero?

PE: Vivir, disfrutar... tampoco vivir mejor, la calidad de vida no la da solo el dinero, se trata de saber aprovechar lo que tienes. Viajaría un montón.

P: Ya eres rica en amor.

PE: Soy rica en todo, en salud, en amor, en amigos, en todo. No me falta nada. Siempre digo, si me tocaran 25 millones de euros no dejaría de trabajar, mi trabajo me apasiona, todo seguiría igual.

"ME CONSIDERO MUY AFORTUNADA"

P: ¿Eres una mujer afortunada?

PE: Me considero muy afortunada.

P: ¿Tu hija ha visto la película?

PE: No, todavía no. Quiero llevarla porque esta sí que puede verla.

PAULA ECHEVARRÍA Y SU PELO

P: Hace poco que has hecho un cambio de look, corresponde con algo, suelen ir acompañados de cambios.

PE: Llevaba desde hace años con el pelo igual, quería darle un aire un poco más fresco y se lo propuse a Pantene y ellos dijeron, pues sí, ahora con la compaña de la diversidad del pelo, del cambio...

P: ¿Te ha gustado el resultado?

PE: Me ha encantado.

P: Todo cambios en tu vida, qué tal los primeros meses en la nueva casa.

PE: Bien, fenomenal, muy bien, muy contenta.

PAULA ECHEVARRÍA Y SUS KILOS DE MÁS...

P: Tienes un cocinero maravilloso.

PE: Y así me estoy poniendo, dejar de decir que estoy embarazada, ¡coño!

P: ¿Os lo planteáis?

PE: No, tampoco. Plantear no.

P: Pero si viene...

PE: Bueno también, claro, supongo. Pero no, no me lo planteo.

¿PENSANDO EN BODA Y NIÑOS?

P: No boda, no niños...

PE: No. ¡Qué aburrimiento!

P: Boda todavía no te lo hemos preguntado.

PE: No, tampoco. Qué va.

P: ¿A Daniella no le gustaría un hermanito?

PE: Nunca le apeteció, ahora ya imagínate. Ya tiene 11 años, quiere ser la heredera de los 25 millones de euros que me han tocado.

PAULA NO QUIERE NI OIR HABLAR DE QUE LA SUPUESTA CULPABLE DE LA RUPTURA CON DAVID BUSTAMANTE, FUE ELLA

P: Se está hablando mucho de las declaraciones de Kiko Matamoros diciendo que la culpable de la ruptura matrimonial fuiste tú.

PE: No cariño, lo siento, otra cosa.

P: ¿Qué vas a hacer en Navidad?

PE: A Asturias, a ver a la familia.

P: ¿Proyectos?

PE: Para enero tengo dos mini series, una de tres capítulos y otra de seis, espero que arranquen y ponerme manos a la obra.

P: Vimos en portada que habías tenido un problema con una fan.

PE: Eso también se resuelve en otro sitio, no quiero hablar de ello tampoco.

P: Igual sirve de ejemplo.

PE: No, simplemente a quien le pase que haga lo que hice yo, que no lo airee.

P: ¿Tuviste miedo?

PE: No tampoco ha sido una cosa exagerada. No quiero darle mucha bola.

P: ¿El vestido?

PE: De una marca que se llama Fraile, las joyas de Tous y los zapatos de Mascaró.