Patricia Montero y su terrible lesión de espalda. ¿Cómo convive con ella?

Patricia Montero vive un momento muy feliz tanto como mamá como coach de yoga. La guapa actriz, casada con el también actor Álex Adrover, encarna un estilo de vida saludable: "La alimentación y el deporte forman parte de mi filosofía de vida. Una rutina saludable parte de lo que comemos. En casa seguimos una alimentación equilibrada para todos, aunque no dejamos de regalarnos de vez en cuando algún capricho. El ejercicio físico, por su parte, es mi medicina desde que era pequeña y desde hace 9 años he adoptado el yoga como 'un producto' más de limpieza en mi vida. Me ayuda a conectar conmigo y a encontrar el equilibrio físico y emocional que necesito. El trabajo de la respiración oxigena el cuerpo y eso se ve directamente relacionado con el estado de la piel".

Durante estos días le hemos visto practicar posturas, aparentemente imposibles, y en su canal de youtube cuenta con distintas sesiones así como una para niños. Y es que sus hijas son unas adictas tanto al yoga como a las cremas como mamá, como ella misma explica en declaraciones a Europa Press. "Es muy bueno acostumbrar a los niños desde pequeño para que sea más fácil. No sé si estoy creando unos monstruitos porque les encanta a las dos... los trucos de belleza".

Aunque reconoce que con la compañía de sus dos hijas no ha tenido tiempo de mantener un cuidado extra durante estos meses de confinamiento, de cara al verano ya empieza a preparar su piel. "Una o dos veces por semana utilizo Cetaphil Exfoliante Facial Suave para eliminar impurezas y limpiar más a fondo la piel". La actriz de 'Fuga de cerebros' lo utiliza porque reconoce que para ella tiene una piel sensible y es ideal para las pieles pieles delicadas, ya que gracias a sus micropartículas de bambú exfolia suavemente sin irritar y deja una sensación de piel limpia, fresca y revitalizada.

La actriz irradia felicidad por los cuatro costados. La guapa artista, se declara una auténtica beauty lover, y una de sus constantes es mantener su piel nutrida y luminosa: "La hidratación es mi ritual. Beber mucha agua es una de las cosas que olvidamos y que ayuda mucho a mantener nuestra piel hidratada". La actriz de 'Los hombres de Paco' también explica que cuida su rostro desmaquillándose diariamente y limpiando en profundidad la piel con productos suaves, como Cetaphil Loción Limpiadora, que ayuda a eliminarlas impurezas mientras aporta hidratación a la piel. Gracias a su fórmula suave y sin jabón, deja una sensación de piel limpia sin sensación de tirantez.

Preguntada por su ritual beauty comenta a sus fans que, en su rutina no falta dentro de este cuidado de esta fima, una hidratante a diario una para mañana con ácido hialurónico que proporciona hidratación inmediata y duradera a la piel, dejándola suave y lisa, y cuya textura ultra fluida la hace ideal para usar antes del maquillaje. Al finalizar el día, aplica otra por la noche, que también incluye ácido hialurónico en su formulación, además de extracto de oliva y un complejo pro-vitamínico, que retiene la humedad natural de la piel para protegerla de la sequedad. Ella busca y recomienda una hidratación intensa durante toda la noche para un aspecto radiante por la mañana.

Patricia Montero, relata que tiene que tener mucho cuidado con la piel por tener una gran sensibilidad. Por ello, este año se ha convertido en la embajadora de excepción de una de las marcas más recomendadas por dermatólogos de todo el mundo Cetaphil.

ALIMENTACIÓN Y DEPORTE, LOS COMPLEMENTOS PERFECTOS PARA UNA PIEL SANA

Después de estos días de confinamiento en el que tanto hemos estado en casa Patry Montero recuerda que hay que protegerse mucho, algo que ella hace tanto en verano como en invierno: "De cara al verano la fotorpretección es un ritual diario durante el año, aunque a veces me olvido, pero lo intento hacer porque tengo la piel muy sensible. Me quemo debajo de los ojos, aunque vaya en el coche. Soy bastante amiga de las sombras y de hidratarme todavía más. No me falta el agua termal".

La actriz reconoce además, que una vez llega el verano, complementa sus rutinas de limpieza e hidratación con mucha protección solar y mucho sombrero, para evitar el sol en la cara.

A la actriz que recordamos de la serie exitosa 'Yo soy Bea', explica que en su rutina beauty no faltan los exfoliantes para eliminar esa piel muerta: "Es importante no olvidarnos limpiar la piel. Me encanta exfoliarme, y ducharme". Algo que considera muy importante: "La gente sí que se cuida pero a veces no nos damos cuenta cuando salimos de la playa, de la piscina, porque hace que se tenga un moreno más homogéneo".

Recuerda que ella lleva: "Una rutina sencilla llevable, que te sienten bien, ser constante. No vale con hacerte varios tratamientos en un día y olvidarte. Es muy importante comer bien, hidratar bien".

"Además tambien tengo rituales también para el pelo", comenta la amante del yoga. Esta afición parece nueva, sin embargo, lleva muchos años practicándolo: "Parece que lo que no demuestras en redes sociales no existe. Pero llevo vinculada al ejercicio físico, a la actividad sana y al ejercicio desde que soy niña, desde los 6 años empecé a hacer ejercicio. Ha crecido en el gimnasio y con esos valores. En mi casa siempre me lo han inculcado, era gimnasta, hice danza clásica y gracias a ello pude pagar mis estudios como actriz", explica.

"El mundo del yoga llega a mí hace nueve años por una lesión de espalda, y llega a mí para quedarse. Me voy dando cuenta que no solo es bueno para mi lesión de espalda, sino que voy notando cambios en mí y en mi forma de comportarme, de actuar en la vida que me van gustando mucho. Me enfado menos, tengo mucha más paciencia, no grito en el coche", comenta esto último riéndose... "Pero es que yo me enfado mucho y ya no".

"Es como empiezas a ver que cambian más cosas" y cada vez me va enamorando más y se convierte en mi filosofía de vida, mucho más allá de hacer posturas espectaculares y hacerme la foto... va mucho más allá. Es algo que me hace bien, que gusta mucho y son unos valores que quiero enseñar a mis hijas, y es una filosofía de vida que ha venido para quedarse, sin lugar a dudas", comenta la Patry Montero.

Su aventura en la red, no viene desde ahora ya que lo mostraba mucho antes, pero con el confinamiento empezó a escuchar a los que se lo pedían.

La terrible lesión de espalda se trata de una hernia discal dorsal, aparte de tener protusión cervical y lumbar. Tengo bastantes lesiones de espalda, debido a todos los ejercicios físicos que he hecho, de alto rendimiento" y es que estuvo mucho tiempo compitiendo a alto rendimiento en fitness, gimnasia y eso "pasa factura con los años pero se vieron beneficiadas con la práctica del yoga".

Ahora que está en el apartado de profe y enseñando quiere puntualizar: "Yo siempre digo, que hay diferenciar el dolor constante del dolor puntual. Una cosa es que te duela algo porque has hecho un movimiento porque has cogido al niño, o porque has pasado mucho tiempo en el ordenador con una determinada postura y otra cosa es el dolor constante que es lo que tenía yo. Y ahí entra el tamibén el papel importante del fisio, del traumatólogo, que es el que debe decirte que tienes y saber trabajar en esa línea". La madre de Lis y Layla Adrover advierte: "No vale decir yo tengo una hernia discal voy a hacer yoga. Es importnate primero ponerse en manos de profesionales, conocer lo que tienes y desde ahí tratarlo, aunque por supuesto que el yoga puede ayudar a todo el mundo".

Al año de comenzar a realizarlo, me hizo el trauma una radiografía y no se veía, eso no quiere decir que no estuviera, sino que no lo veía" y ella se sentía mejor.

La mujer de Álex Adrover, evidentemente, no reniega del deporte ni de que sus hijas lo practiquen, pero sí que le ha servido para saber medir: "No hay nada mejor que haber pasado por algo para saber hasta donde llegar".