Patricia Cerezo comparte risas con Paloma Cuevas por el supuesto 'doble' de Luis Miguel: "Pensaban que era broma"

MADRID, 17 (CHANCE)

El icónico cantante Luis Miguel ha vuelto a los escenarios con su esperado Tour 2023, iniciando su gira el pasado 3 de agosto en Buenos Aires. Después de años sin realizar giras, la estrella mexicana se presentó en la capital argentina, pero su cambio físico ha dado pie a especulaciones sobre la posibilidad de que utilice dobles en sus presentaciones en vivo.

En este contexto, Patricia Cerezo, amiga cercana del cantante, ha salido al paso de los rumores y ha asegurado que ha hablado con Paloma Cuevas, desmintiendo rotundamente la existencia de un doble de Luis Miguel en los escenarios. CLa periodista comenta con humor: "Lo he negado rotundamente. Hablé con Paloma y me dijo que nos hemos reído mucho. Al principio pensaban que era una broma, pero cuando vieron que iba en serio, dijeron, se lo están creyendo. Absolutamente falso, Luis Miguel hay uno y nada más".

En cuanto a cómo se encuentra Paloma en su nueva relación, confiesa: "Está encantada, feliz. Pasando frío en Argentina, pero arrasando Luis Miguel con toda la gira de conciertos en América. Va a venir también a España, ahí le veremos todos si Dios quiere el verano que viene, y está encantada. No me puedo alegrar más por ella, la veo feliz y yo también".

Hablando de otras de sus amigas, Patricia explica cómo está Genoveva Casanova: "Se está recuperando. Ya he comentado que el susto ha sido grande. Ella me decía, di que nadie está a salvo. Va despacito, se está recuperando, pero va despacio. Le queda todavía un tiempin". Sobre los apoyos que está recibiendo, afirma: "Tiene a sus hijos, a todo el entorno más cercano con ella y por supuesto a las amigas que somos su familia".

En el ámbito personal, Patricia también se alegra por el buen momento que está viviendo Ana Obregón: "A mí la entrevista me ha encantado, me ha encantado el reportaje. Volvemos a ver a la Ana de siempre, feliz. La niña es una muñeca, es cierto. Yo también conocía a Alex desde muy chiquitín, no tan pequeño como Anita, pero se parecen mucho".

Finalmente, Patricia Cerezo también nos ha compartido su propia felicidad: "La verdad es que estoy muy contenta, muy feliz con mi trabajo, con Kiko. Y feliz y orgullosa de mis hijas, no puedo pedir más". En este momento, la vida sonríe a la periodista, quien disfruta de su relación con Kiko Gámez y celebra los éxitos y momentos especiales que la rodean.