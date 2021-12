Rafael Amargo: la bronca con su exmujer antes de la boda y las acusaciones por las que piden 9 años de cárcel

Definido como un creador de coreografías modernas en las que nunca faltan acentos flamencos, Jesús Rafael García Hernández (así es como se llama), eligió el sobrenombre de Rafael Amargo relacionándolo así con uno de los personajes del Poema del Cante Jondo, un libro de Federico García Lorca. Sus coreografías tienen un fuerte componente de baile contemporáneo, pero nunca pierden la referencia y la tradición del flamenco. Durante toda su carrera como artista siempre ha mantenido un contacto estrecho con la cultura, la cual le ha permitido poseer una mentalidad muy abierta en sus creaciones.

Reivindicador de la compañía de baile y del concepto teatral y escénico que el flamenco posee. Sus espectáculos han recibido numerosos reconocimientos por todo el mundo, entre los que destacan, nada más y nada menos que cuatro Premios Max de las Artes Escénicas: dos fueron por “Almagro”, uno por “Poeta en New York” y uno por “El amor brujo”. La Asociación de profesores de Danza Española y Flamenco de España también lo ha galardonado con el Premio APDE y, además, el público también le concedió el premio al Mejor espectáculo de Danza del País de las Tentaciones por “Amargo” y “Poeta en New York”, elegido como el Mejor espectáculo de la Década.

Al ver la cantidad de premios relacionados con el espectáculo, el teatro y el flamenco, todo aquel que no conozca a Rafael, puede hacerse una idea (al menos) de la gran pasión que tiene hacia el flamenco, el baile y el teatro. Pero su vida no solo ha sido éxitos y grandes actuaciones, su vida privada tiene episodios complicados respecto a las mujeres.

Conflictos amorosos

Todo comienza en el año 2003, cuando se declaró bisexual, y oficialmente aparece casado con Yolanda Jiménez en Ibiza. Con ella estuvo casado durante seis años, entre 2003 y 2009. Yolanda era la primera bailarina de su compañía de baile y con quien tuvo a sus dos hijos: León y Dante. A pesar de la ruptura, Amargo y su exmujer han mantenido siempre una buena relación y el bailarín no esconda ni oculta nunca el gran orgullo que siente por sus hijos.

POSADO DEL BAILARIN RAFAEL AMARGO CON SU MUJER YOLANDA JIMENEZ EN MARRAKECH





En el año 2011 estuvo varios meses conviviendo con una azafata danesa de origen coreano, llamada Lina. Siempre ha demostrado tener cierta predilección por las mujeres de rasgos asiáticos y el bailarín vivió en japón durante dos años y medio donde pudo impartir clases. Cuando, finalmente, el bailarín dejó a la danesa, conquistó a Silvia Calvet. En el 2012 se casó con ella en el hotel Palace de Barcelona, aunque no hubo papeles de por medio y solo celebraron una fiesta para celebrar la unión entre ellos dos.

“El traje de novia se lo va a poner tu madre”

Cuando se separaron, la relación no terminó del todo bien, y es que, tras separarse del artista, Silvia llegó a declarar lo siguiente: “El traje de novia se lo va a poner tu madre. Eso le dije un día antes de la boda y lo tiré sobre la cama. Ya palpaba un desorden de vida tremendo, una desestructura que no va conmigo. No quise vivir con él. Tú en tu casa y yo en la mía, le dije. No está acostumbrado a mujeres con carácter. A mí no me domina nadie, por artista que sea. Una cosa es Rafael Amargo, el artista, y otra muy distinta Jesús García a puerta cerrada. Yo no estoy dispuesta a ir dos pasos por detrás de ningún hombre, como él pretende. Dice que la mujer tiene que ir dos pasos por detrás del hombre”.

Tras romper con Silvia en 2013, conoció a un chico llamado Javier, al que presentaba como su guardaespaldas o escolta en 2014, aunque sólo estuviese con él un año. Después de su ruptura con Javier, comenzó a verse con un modelo llamado Klein (Luis Jorge Vicente es su nombre real).

Llegamos al 2018 donde, en este caso, Rafael empezó con una joven asiática llamada Yuko Sumida Jackson, y que presentó en la ceremonia de entrega de la Medalla de Andalucía. La nipona formó parte del elenco de Michael Jackson y participó en algunos de sus videoclips como “Dangerous”.









Detenido en 2020

En diciembre del 2020 saltó la noticia. El bailarín granadino había sido detenido por presuntos delitos de organización criminal y tráfico de drogas en una operación de la Policía Nacional. La Policía andaba detrás del coreógrafo y todo apuntaba a que la organización traficaba principalmente con metanfetaminas y pastillas.

No atravesaba una buena época, en ese año, sus problemas económicos eran más que notables por lo que se había ido a vivir al domicilio de sus padres en el barrio de Tribunal. Poco después iba a estrenar la obra llamada “Yerma”, en el teatro de La Latina y la cual iba a suponer un nuevo comienzo: un nuevo espectáculo y una oportunidad para rehacer su vida, pero no fue así. La obra fue cancelada y el productor fue uno de los detenidos en la operación. Días después fue puesto en libertad con medidas cautelares como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de acudir al juzgado cada 15 días. ¿Qué encontró la Policía? En la llamada operación Codax, se incautó todo lo siguiente: ketamina, 2CB, popper, medicamentos, ocho móviles, y un total de 6.000 euros. Más concretamente se encontraron 100 gramos de metanfetaminas, 40 gramos de ketamina, tres botes de popper, una caja de testosterona y un blíster de Viagra.

Piden 9 años de prisión

Ante este caso, la Fiscalía ha pedido una condena de 9 años de cárcel para el bailarín. El Ministerio Público entendió que Amargo y otras dos personas vendían droga en su casa e incluso enviaban las sustancias al domicilio del cliente, y la acusación le atribuye un delito contra la salud pública. El escrito de la acusación dice textualmente: “se venían dedicando de manera concertada y persistente a la distribución de sustancias estupefacientes, entre otras metanfetamina, a terceras personas a cambio de dinero”. Este escrito también pide nueve años para el productor, Eduardo de Santos, ya que actuaban de forma “conjunta”.









Algunas frases célebres

“Tú puedes ser prostituta y no ejercer en mi casa”

Rafael decía que no pasaba nada e insistía en que en su casa no pasaba absolutamente nada, tan solo que se metían casualmente traficantes, pero que, a lo mejor iban a jugar al julepe. “Si eres prostituta y eres buena persona, tendré que quererte igual, ¿no?”.

“Lo único que se vende en mi casa es alegría”

Para defender su inocencia, el coreógrafo granadino quiso utilizar esta frase. No fue de las más afortunadas, teniendo en cuenta que, en su casa, se estaba investigando si se estaban vendiendo ciertas drogas.

“De mi casa nadie se va con más droga de la que llevó”

Añadió que la llevaba y que se la metía. Estaba defendiendo su inocencia, pero algunas frases van dejando algunas que otras pistas.

“En mi casa no se ha traficado: han venido traficantes”

Siempre ha querido decir este tipo de frases para “sacarle hierro al asunto”, aunque la investigación sigue abierta y la Fiscalía acaba de pedir 9 años para él.

Yerma, también en 2021

El espectáculo consiguió colgar el cartel de “completo” en las primeras funciones. Carla Vigo debutó, y junto a Amargo, han conseguido formar un gran tándem donde los datos de las primeras funciones lo corroboran. La sobrina de la reina Letizia realiza el papel de María, la amiga de Federico García Lorca. Se estrenó en el Teatro Martínez Montañés y Rafael quiso apuntar lo siguiente: “He venido desde que era niño. Lo hacían ya mis padres antes de nacer yo porque tenemos familia y amigos aquí y he pasado mucho tiempo con mi tata en Alcalá. Digamos que es uno de los sitios donde me eché a andar y, por lo que tiene de personal y sentimental actuar aquí, diré que me resulta más difícil que hacerlo en Tokio o cualquier otra ciudad del mundo”.