El parón educativo por la COVID pone en riesgo los derechos de miles de niñas

La ONG Entreculturas ha advertido este miércoles de que el parón educativo provocado por la COVID-19 en todo el mundo puede agravar las desigualdades educativas y poner en grave riesgo los derechos de miles de niñas, que han perdido un lugar seguro, la escuela, y se han visto sometidas a matrimonios forzosos.

Durante la presentación de la campaña de la ONG Jesuita Entreculturas "La Vida sin Educación no se sostiene", se ha escuchado el testimonio de Toyi John, alumna del colegio Umodzi Katubza en el campo de refugiados de Dzaleka en Malawi.

Ella ha sido una de los 1.600 millones de alumnos de más de 190 países que se han visto afectados por el cierre de las instituciones educativas en el momento más álgido de la crisis sanitaria.

Apoyada por Entreculturas y el Servicio Jesuita a Refugiados ha podido seguir estudiando a través de las clases de radio que todos los días se emitían en el campo y ahora ha vuelto a las clases.

Sin embargo, muchas de sus compañeras no lo han podido hacer debido a matrimonios o embarazos precoces durante estos meses.

Desde Entreculturas han recordado que, según la Unesco, el parón educativo ha supuesto un riesgo de retroceder 20 años en los avances logrados a favor de la educación de las niñas, ya que, sin posibilidad de volver a la escuela, muchos menores han perdido su lugar seguro.

Por eso, la "silla roja" de Entreculturas que cada año recuerda a todos esos niños que no pueden acceder a la educación, vuelve ahora representando especialmente a los menores más afectados por la COVID-19.

"Esta es sin duda la mayor emergencia educativa global a la que, como humanidad, vamos a tener que hacer frente. La pandemia no afecta tan indiscriminadamente como nos parece. Afecta especialmente a los más pobres entre los pobres", ha lamentado el vicepresidente Ejecutivo de Entreculturas, Daniel Villanueva.

Se ha referido a los niños y niñas que ya vivían en situaciones de gran vulnerabilidad, como el conflicto, la pobreza, la falta de acceso al agua, el desplazamiento forzoso o la discriminación social y que ahora se han quedado descolgados de su derecho a la educación.

Porque -ha denunciado- "el cierre de escuelas agrava las desigualdades en la educación y les afecta y afectará de manera desproporcionada".

Se calcula que, a día de hoy, aún hay 1.000 millones de alumnos fuera de la escuela, el 60 % de la población estudiantil a nivel mundial y alrededor de 132 países todavía no han anunciado en qué fecha volverán a abrir sus escuelas.

Mientras tanto, más de la mitad de la población estudiantil del mundo no tiene ordenador en casa y más de 700 millones no tienen internet. Además, hay 369 millones de niños que necesitan comedores escolares y que tuvieron que buscar otras fuentes de nutrición diaria.

"Si los países no se preparan adecuadamente, si no se prioriza a los colectivos que están en mayor desventaja y si la comunidad internacional no mejora la cooperación con países frágiles o empobrecidos, la crisis sanitaria agrandará la brecha educativa", ha afirmado la responsable de Incidencia en Entreculturas, Lucía Rodríguez.

Desde Entreculturas creen indispensable redoblar la solidaridad global para estar a la altura de este desafío y han pedido que se prioricen las necesidades educativas de niños, niñas y adolescentes que viven en contextos de mayor desventaja y se impulsen medidas específicas de protección para menores en riesgo de sufrir violencia.

Además, piden que España incremente el porcentaje del presupuesto de acción humanitaria destinado a educación hasta llegar, al menos, a un 6 % del mismo. EFE