El Parlamento pide a la Xunta que presente este año la estrategia de prevención y abordaje de la soledad no deseada

El Parlamento de Galicia ha demandado este jueves, a través de una enmienda realizada por el Grupo Popular a una propuesta del grupo del BNG, y aprobada por unanimidad, que la Xunta remita a la Cámara antes de que acabe este año la Estratexia de prevención, atención e abordaxe integral da soidade non desexada para su debate y tramitación.

La nacionalista Olalla Rodil ha recordado en su exposición que Galicia experimenta en los últimos años un incremento progresivo en el número de personas que viven solas, cada vez de mayor edad, pasando en la última década de 229.993 hogares unipersonales en 2011 a 247.557 en el año 2021.

"Combatir la soledad no deseada y el aislamiento social constituye uno de los desafíos de nuestra época, pues este complejo fenómeno, multicausal y subjetivo, puede afectar a cualquier persona a lo largo de las diferentes etapas del ciclo vital", ha argumentado, añadiendo que está considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como "uno de los mayores riesgos para el deterioro de la salud, favoreciendo las situaciones de dependencia".

Los nacionalistas, ha defendido, apuestan por "diseñar un nuevo modelo de cuidados basado en la prevención de la dependencia, la promoción de la autonomía personal y una red de servicios públicos fuerte que permita garantizar el máximo bienestar de las personas, más o menos dependientes".

"Con este enfoque elaboramos la Propuesta de ley gallega de residencias, cuya tramitación vetó el Partido Popular. Hoy volvemos a traer al Parlamento gallego ese derecho a una vejez digna y un nuevo modelo de cuidados en el hogar para las personas que viven solas, y más concretamente las que viven solas sin desearlo", ha criticado.

"Nuestro objetivo es que todos los mayores se sientan arropados, vivan donde vivan y sea cual sea la forma que escogieron de hacerse mayores", ha defendido, por su parte, la portavoz popular de Asuntos Sociales, Raquel Arias.

En su intervención, la popular ha destacado que Galicia se convertirá en "el primer territorio en España en tener una estrategia para la atención a la soledad no deseada en Galicia, que parte de un diagnóstico de la soledad no deseada en Galicia, con una conceptualización de la soledad para considerar sus consecuencias y, especialmente, sus causas o factores de riesgo", ha señalado.

Arias ha remarcado además que muchos de los conceptos incluidos en la estrategia "ya llevan años presentes en las políticas del Gobierno gallego" como el envejecimiento activo, a través de la apuesta po el voluntariado senior y programas como Xuntos polo Nadal; el envejecimiento de proximidad, a través de las casas del mayor y el autobús de cuidados puerta a puerta; y el envejecimiento en el hogar, con medidas como Xantar na casa, el servicio de Axuda no Fogar o el servicio de teleasistencia.

"Hablamos de un documento vivo que tiene como principios rectores un modelo de cuidados centrado en las personas, un enfoque comunitario en el que es necesaria la movilización comunitaria, la formación de redes de apoyo social y el fomento de una corresponsabilidad social en la que los ciudadanos asuman un rol activo y participativo", ha indicado.

La portavoz popular ha fijado también cinco líneas estratégicas: la prevención, "fundamental para actuar antes de que el fenómeno aparezca"; la detección, "para identificar y dar visibilidad cuando una persona mayor se sienta sola"; la intervención y el acompañamiento, en la búsqueda del bienestar físico y emocional y una calidad de vida óptima"; el conocimiento y visibilización, "porque hay muchas personas que viven solas sin desearlo; y la cooperación, "para dar una respuesta integral, eficaz y comprometida ante la soledad no deseada".

Por su parte, la diputada socialista Marina Otero, aunque se ha mostrado de acuerdo con el análisis de la situación, ha afeado a los populares "gobernar a base de titulares" y "no concretar acciones". "Tenemos las mismas residencias que antes de la pandemia. Hablamos mucho del nuevo modelo de cuidados, pero no hay nada de nada. No hay medidas de calado", ha censurado.

Respecto a la estrategia, ha criticado que tras aprobarse la estrategia, se vieron "muchos titulares y mucho bombo" y "todo humo, nada se ha concretado".