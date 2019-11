Parlament catalán insta a acordar un nuevo contrato programa y rechaza reprobar a la presidenta en funciones de la CCMA

El Parlament ha aprobado este martes una moción que insta al Govern a acordar "lo antes posible" la firma de un nuevo contrato programa de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) una vez se apruebe el nuevo mandato marco, y ha rechazado la reprobación de su presidenta en funciones, Núria Llorach.

La cámara catalana ha aprobado por 97 votos a favor y 35 abstenciones el primer punto de la moción --presentada por PSC--, que señala que se acuerde lo antes posible el contrato programa que sirva como instrumento de estabilidad económica, financiera y laboral de la CCMA, tras aceptar las enmiendas de JxCat y ERC.

Ha aprobado por unanimidad el punto que recogía que este nuevo mandato marco garantice el pluralismo, garantice la veracidad e imparcialidad, fomente el debate plural, la cohesión y la igualdad, así como el que constata la necesidad de que el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) profundice en el análisis cualitativo de la pluralidad.

Sin embargo, se han rechazado los puntos de la moción que pedía reprobar y pedir la dimisión de Núria Llorach, con 63 votos a favor de Cs, PSC, CatECP y PP, 64 en contra de JxCat y ERC y cinco abstenciones --cuatro de la CUP y una de Cs por error--, tras empate en una primera votación a 64, y la condena a los "menosprecios e insultos" a trabajadores públicos como los Mossos d'Esquadra en programas por parte de colaboradores de la CCMA, por 56 a favor y 76 en contra.

El diputado de JxCat Josep Riera ha lamentado que el PSC "esté subrogando el discurso de Cs con TV3 sin el lenguaje beligerante", ha defendido que Llorach no ha sido ineficiente y ha reprochado que busquen la condena de gags cómicos, y la diputada Raquel Sans (ERC) ha pedido no poner límites a la libertad de expresión.

El diputado de Cs David Mejía ha lamentado que no haya nuevo contrato programa desde 2009 y ha pedido la dimisión de Llorach, pero ha echado a faltar que no se demande también la del director de TV3, Vicent Sanchis, y el diputado Daniel Serrano (PP) ha definido la moción como una "carta a los Reyes Magos que no se va a cumplir".

Marta Ribas (CatECP) ha afirmado que es necesario un nuevo contrato programa y mandato marco y se ha mostrado favorable a la reprobación de Llorach, pero ha lamentado que la moción "en algún punto 'ciudadanee" como en la condena de los colaboradores, y Natàlia Sànchez (CUP) ha subrayado que su formación no va a prohibir el humor.