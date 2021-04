Paramount estrenará cuatro películas en cines hasta final de año

MADRID, 17 (CulturaOcio)

Paramount Pictures Spain regresa a los cines. Tras más de un año de ausencia debido a la pandemia del coronavirus, la distribuidora anuncia nuevo calendario de estrenos para la gran pantalla en 2021 y 2022. 'Un lugar tranquilo 2' dará el pistoletazo de salida con su lanzamiento el 18 de junio, pero no será la única.

La cinta dirigida por John Krasinski y protagonizada por Emily Blunt y Cillian Murphy continúa con la inquietante historia distópica que pudo verse en el filme original de 2018. Tras su estreno, la siguiente en llegar a los cines será 'Snake Eyes: El origen', spin-off de 'G.I. Joe' que dirige Robert Schwentke y que cuenta con la presencia de Úrsula Corberó.

La factoría cerrará el verano con 'La patrulla canina: La película', con la que los más pequeños de la casa disfrutarán en la gran pantalla del comando más querido de la televisión, en la mayor de las aventuras a las que se puede enfrentar este equipo.

Terminado el verano, 'Top Gun: Maverick' será el gran estreno de Paramount para el otoño, previsto para el 19 de noviembre. La secuela del mítico filme de 1986, protagonizada de nuevo por Tom Cruise. Su lanzamiento será mundial y coincidirá con el tour internacional del actor.

Así mismo, Paramount añade al calendario las nuevas fechas y otros nuevos títulos que acompañan a los ya existentes en su calendario y que se estrenarán en cines durante 2022 y 2023. Estos títulos muestran la calidad y variedad de géneros e historias que llegarán a la gran pantalla:

· 'Misión Imposible 7': 27 de mayo de 2022

· 'Película sin título de los Bee Gees': 4 de noviembre de 2022

· 'Dungeons & Dragons': 3 de marzo de 2023

· 'Película de Star Trek sin título': 9 de junio de 2023

· 'Misión Imposible 8': 7 de julio de 2023

· 'The Shrinking of the Treehorn': 10 de noviembre de 2023

· 'Nueva película sin título de Ryan Reynolds y John Krasinski': 7 de noviembre de 2023