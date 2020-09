La paralización de la vacuna de AstraZeneca y otros cuatro noticias del día

1. AstraZeneca suspende la fase 3 de la vacuna de la que España había comprado tres millones de dosis

El estudio de la vacuna desarrollado por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que se encontraba ya en la fase III de la investigación, ha sido suspendido debido a una sospecha de reacción adversa en un participante en Reino Unido.

2. El fallecido por COVID-19 es ahora más joven: Hombre, con 70 años y dos enfermedades graves previas

La pandemia se sigue cebando en las mismas personas vulnerables que en la primera ola de la infección, pero hay varias circunstancias que llevan a constatar a los expertos consultados por COPE que los fallecidos son cada vez más jóvenes.

3. El coronavirus como excusa para retener a los hijos de forma ilegal

Ahora la excusa es la Covid-19. Muchos padres divorciados se llevan de vacaciones a sus hijos fuera de España, a su país de origen o de residencia, y se niegan a devolverlos a su expareja, que tiene la custodia. En 2019, según datos del Ministerio de Justicia, 242 menores fueron sustraídos por uno de sus progenitores, y en lo que va de año 107. En estos tiempos de coronavirus esa situación está aumentando, según alerta la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA). Se justifican con la elevada incidencia de la COVID en España y en la falta de directrices ante el inicio del curso escolar.

4. Sánchez e Iglesias evitan rebajar la carga política del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general

GRAF4318. MADRID, 27/09/2018.- La ministra de Justicia, Dolores Delgado, durante la reunión de la Mesa de Retribuciones que ha presidido esta tarde en Madrid, y en la que han participado representantes de los ministerios de Justicia y Hacienda, del Consejo General del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado y de las asociaciones de jueces y fiscales. EFE/ZipiZIPI

Las dos formaciones que componen el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, no han permitido esta tarde en El Congreso de los Diputados que se apruebe una ley por la cual no sea decisión política la designación de la Fiscalía General del Estado. La propuesta había sido presentada por los populares y tan solo ha contado con los apoyos de Ciudadanos, Vox y JxCAT, mientras que los socios de investidura de Sánchez no han aceptado una decisión encaminada hacia la despolitización de la Justicia.

5. Las claves que tienes que conocer sobre la nueva ley de teletrabajo

El coronavirus también ha cambiado la forma de trabajar. Usted mismo habrá podido comprobarlo en los últimos meses. Son pocos los empleados que no han sabido, en algún momento u otro desde marzo, lo que es el teletrabajo. La pandemia lo ha instaurado en la vida del común de los mortales de golpe y porrazo: la presencialidad, en pleno siglo XXI, ya no es condición sine qua non para desempeñar la gran mayoría de oficios que sustentan un país.