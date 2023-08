Para aquellos a los que el verano les sabe a poco, Ron Barceló presenta 'El After del Verano'

La marca de ron celebra un homenaje al verano, que tendrá lugar el próximo 21 de septiembre en un beach club de Madrid. Un cierre de la temporada estival por todo lo alto que contará con 500 invitados, música, sol y muchas sorpresas. ¿Te lo vas a perder?

MADRID, 24 (CHANCE)

Ron Barceló organiza el próximo 21 de septiembre 'El After del Verano', un evento con 500 personas en el que homenajear a los días estivales, sus atardeceres infinitos y los momentos improvisados, en el que habrá música, amigos, sol y muchas sorpresas.

El verano es esa época del año en la que el 'viveahorismo', la filosofía de vida impulsada por Ron Barceló con la que exprimir cada momento como si fuera el último, está más presente que nunca. Cada verano, Desalia, la experiencia más icónica de Ron Barceló, marca en el calendario el inicio de la temporada más deseada del año y en la que todos y cada uno de los días se celebra una fiesta: ya sean las más populares como la noche de San Juan, los Sanfermines en Pamplona o la Feria en Málaga; la míticas verbenas de los pueblos; los festivales con estrellas de primer nivel; y, por qué no, eso planes improvisados con amigos con los que pasar una noche inolvidable escuchando la mejor música.

Lo que está claro es que el verano es la fiesta de las fiestas o, mejor dicho, 'La Fiesta' del año. ¿Y no se merece la mayor fiesta del año un homenaje a su altura? ¿No se merecen esos momentos inolvidables con los amigos una celebración? ¿No se merecen las canciones que lo petan en las playas, chiringuitos y piscinas un reconocimiento? Por y para ellos, Ron Barceló organiza el próximo 21 de septiembre 'El After del Verano', un evento experiencial en el que 500 personas celebrarán la mayor fiesta del año y pensada especialmente para los más disfrutones, para quienes la diversión no termina.

¿CÓMO CONSEGUIR UNA INVITACIÓN A 'EL AFTER DEL VERANO'?

Toda fiesta tiene su after y, ¿cómo no iba a tenerlo el verano, la mayor fiesta del año? El del 'After del Verano' se celebrará en Madrid en un pequeño oasis que teletransportará a un lugar paradisíaco con todos los ingredientes más icónicos del verano. Influencers, streamers y otros rostros conocidos del país se congregarán allí para vivir una jornada llena de amigos, sol, música y muchas sorpresas.

Sólo 500 afortunados podrán disfrutar del 'After del Verano', los más disfrutones, aquellos que se apuntan a todos los planes y para los que el 'Vive Ahora' es su filosofía vital. Para conseguir una de estas codiciadas entradas cuádruples y vivir la mejor experiencia de la temporada con tres amigos, la marca ha creado una dinámica en elafterdelverano.com que estará habilitada hasta el 12 de septiembre.

Los participantes deberán demostrar a través de un sencillo test que son los que mejor saben disfrutar del verano: ¿Cuál es la mejor frase para convencer a tu colega para que no haga 'bomba de humo'? ¿Cuál es la mejor canción para terminar por todo lo alto o cuál es la que mayor 'bajón' te da? ¿Con qué recena das por finalizada la fiesta? Además de la mecánica en esta web, en las redes sociales en Instagram y Twitter de l marca se estarán repartiendo durante las próximas semanas más invitaciones para el evento.

"El verano es un momento cargado de momentos en los que vivir el ahora cobra más sentido que nunca y la época del año en la que más fiestas se celebran. Nos hemos dado cuenta de que la mayor fiesta del año no tenía hasta el momento un reconocimiento como el que se merece y, por eso, desde Ron Barceló le vamos a hacer al verano un homenaje a su altura, para que los jóvenes puedan disfrutar una vez más antes de volver a la rutina. Si el verano empieza con Desalia, el 'After del Verano' será el hito con la que nos despediremos hasta el 2024 de la época más mágica del año", explica Tatiana Areces, Marketing Manager de Ron Barceló.

Durante las próximas semanas, Ron Barceló irá desvelando algunos de sus aspecto más importantes: la localización del evento, las canciones que más sonarán en el 'After del Verano', así como de los invitados VIP que celebrarán juntos el homenaje a la mayor fiesta del año. ¿Te lo vas a perder?