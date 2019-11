El Papa llama al diálogo y la paz en países como Hong Kong, Chile, Nicaragua, Francia y "también España"

El Papa Francisco ha pedido la paz para países que tienen problemas y se ha referido a Hong Kong, Chile, Francia, Nicaragua "y también España", durante la rueda de prensa con los periodistas acreditados en el vuelo de regreso de Tokio a Roma.

El Pontífice ha sido preguntado por la situación de Hong Kong, las manifestaciones y las elecciones municipales. "No se trata sólo de Hong Kong. Piense en Chile, piense en Francia, la democrática Francia: un año de chalecos amarillos. Piense en Nicaragua. Piense en otros países latinoamericanos que tienen problemas de este tipo y también en algunos países europeos. Es algo general", ha señalado.

Francisco ha señalado que la Santa sede ante esto llama al diálogo, a la paz, pero ha insistido de que no se trata sólo de Hong Kong sino que hay varias situaciones con problemas que no puede evaluar en este momento. "Yo respeto la paz y pido la paz para todos estos países que tienen problemas, también España. Conviene relativizar las cosas y llamar al diálogo y la paz para que los problemas se resuelvan", ha señalado.

No es la primera vez que el Papa invoca la paz para España. Ya lo hizo el pasado mes de marzo en el vuelo papal que le trasladaba a Marruecos. Al ser preguntado por cuándo viajará a España, el Pontífice respondió que realizará la visita "cuando haya paz".

Francisco ha sido más concreto sobre la situación de Chile, que ha reconocido que le asusta. "Chile está saliendo de un problema de abusos que ha causado tanto sufrimiento y ahora un problema de este tipo que no entendemos bien. Pero está en llamas, como usted dice, y debemos buscar el diálogo y también el análisis. Todavía no he encontrado un análisis bien realizado de la situación en América Latina y también hay gobiernos débiles, muy débiles, que no han logrado poner orden y paz, y por eso llegamos a esta situación", ha dicho también refiriéndose a la situación diversos países de América Latina.

Preguntado por la mediación que ha pedido Evo Morales, el Papa ha recordado que Venezuela ha pedido la mediación y la Santa Sede siempre ha estado dispuesta. "Hay una buena relación, realmente una buena relación, estamos ahí presentes para ayudar cuando es necesario", ha señalado para añadir que Bolivia ha hecho algo así, ha realizado una petición a las Naciones Unidas que ha enviado delegados, y también a alguien de alguna nación europea.

"No sé si Chile ha hecho alguna petición de mediación internacional, Brasil ciertamente no, pero también allí hay problemas. Es una cosa un poco extraña, pero no quisiera decir una palabra de más porque soy incompetente y no he estudiado bien y sinceramente no entiendo bien", ha precisado.