Paola Olmedo se desmarca de Carmen Borrego tras su 'devastadora' reacción a su separación de José María Almoguera

MADRID, 1 (CHANCE)

El paso de Carmen Borrego por 'Supervivientes 2024' ha terminado con la colaboradora enterándose en directo de la separación de su hijo José María Almoguera y Paola Olmedo. "¿Perdona? ¿Esto es verdad?" preguntaba impactada antes de reconocer, destrozada, que se trataba de una noticia "devastadora". "Yo pensé que José María era muy feliz. No sé que ha ocurrido. Necesito hablar con él porque estoy segura y convencida de que mi hijo está sufriendo y yo no estoy con él para ayudarle" afirmaba conteniendo las lágrimas.

Una primera reacción a la ruptura matrimonial de su hijo 9 meses después de convertirse en padre en la que Carmen también ha tenido unas palabras para la que era su nuera: "Me preocupa cómo está Paola, porque Paola no dejará nunca de ser la madre de mi nieto. Y desde aquí también quiero decirle que si necesita algo de mí, siempre me va a tener".

Tras este alegato en el que la hija de María Teresa Campos ha tendido la mano a Paola, la todavía mujer de José María ha reaparecido cabizbaja y, después de confirmar con un breve asentimiento de cabeza que ambos están "bien", ha respondido a las bonitas palabras de su 'suegra' con una sonrisa tímida, evitando revelar si está dispuesta a tener una conversación con Carmen cuando regrese a España. "Lo siento, muchas gracias" ha afirmado, dejando en el aire qué le pareció la reacción de la tertuliana al enterarse en directo de su separación.