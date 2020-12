Un panel de expertos reclama la incorporación del diagnóstico molecular en la cartera de servicios de la sanidad pública

Un panel de expertos, reunidos en el marco del proyecto 'Sequencing XXI', ha reclamado introducir en la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) el diagnóstico molecular, con el objetivo de que tengan la condición de "prestaciones y servicios sanitarios" y sean accesibles "de modo equitativo" en todo el territorio.

"El diagnóstico molecular nos permite pronosticar, predecir y ajustarnos con exactitud al diagnóstico, no solo personalizado, sino más preciso, con mejores datos de eficacia, mejor toxicidad y de una forma más eficiente. Trataríamos lo que tenemos que tratar y de la forma adecuada, y no de forma generalizada. Por tanto, las ventajas son máximas. Es el presente y el futuro más inmediato, no solo a largo plazo. Supone una nueva transformación en el ámbito cultutral de todo el sistema sanitario", ha resaltado el presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), Álvaro Rodríguez-Lescure, en el encuentro digital 'Proyecto Sequencing XXI: la importancia del diagnóstico molecular en el cáncer y otras enfermedades', organizado por Europa Press en colaboración con Roche Farma.

Además, para su plena implantación, como ocurre en otros países europeos, este panel de expertos, compuesto por especialistas en oncología médica, farmacología, economía de salud, gestión sanitaria o representantes de pacientes, apuesta por establecer una Red de Centros Nacionales de Referencia, así como un Catálogo de pruebas precisas para acceder a terapias dirigidas y un procedimiento orientado a la introducción de nuevas pruebas diagnósticas.

"Es una inversión muy beneficiosa para el sistema. Hace falta una estrategia nacional que debe liderar el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Sanidad, independientemente de que la implementación sea a nivel autonómico. Hay que establecer esa red de laboratorios y centros que, con la máxima garantía de calidad y rigor, desarrolle esta estrategia para que cualquier paciente, en cualquier sitio, pueda tener acceso a lo que es necesario para proveer el mejor servicio de atención médica", ha señalado Lescure al respecto.

El abogado y doctor en Ciencias de la Salud, Julio Sánchez Fierro, que dirige y coordina el proyecto, impulsado por la consultora Levin Institutional Health Affairs con la colaboración de Roche Farma, ha detallado que la utilización de estas nuevas técnicas diagnósticas está expandiéndose en los países del entorno europeo debido a que su coste se ha reducido mucho y los resultados obtenidos son cada vez más rápidos y precisos.

"La situación del diagnóstico molecular es esperanzadora en Reino Unido, Francia, Italia o Alemania. En estos países la generalización del diagnóstico molecular se está trabajando muy seriamente con resultados verdaderamente relevantes", ha narrado. Entre los ejemplos que podría seguir España, ha destacado a Estonia, un país no tan fuerte económicamente como otros pero que ha apostado decididamente por estas técnicas.

Fierro ha indicado que en Estonia "hay una ficha genómica de cada uno de los ciudadanos". "Han hecho una inversión muy potente. Es un ejemplo de lo que se puede llegar a conseguir. Ese ejemplo de unir voluntades y esfuerzos es la mejor vía. Cualquier otra no produce buenos resultados", ha esgrimido.

"BARRERAS Y LIMITACIONES ADMINISTRATIVAS" EN ESPAÑA

Según el experto, en el caso de España la atención hacia estas nuevas técnicas "ha sido inicialmente más reducida". "Creo que estamos empezando a dar algún paso importante apostando por la Medicina de Precisión, pero todavía queda mucho por hacer para que se extienda en el conjunto del territorio nacional y para que los pacientes, estén donde estén y vivan donde vivan, estén en posición de igualdad", ha destacado.

Los expertos han denunciado que, pese a sus grandes ventajas, siguen persistiendo en España "barreras y limitaciones administrativas que obstaculizan el acceso de los pacientes a estas técnicas innovadoras".

Para superar estas trabas, desde 'Sequencing XXI' proponen, entre otras actuaciones, "definir una nueva política presupuestaria, determinar el modelo de financiación pública, aprobar un marco regulatorio adecuado, desarrollar la bioinformática, establecer, en su caso, nuevos algoritmos y métodos de análisis, consensuar guías y protocolos, impulsar la formación para los equipos médicos, contar con una agencia evaluadora sensible a los nuevos tiempos y respaldar la colaboración público-privada, especialmente en el ámbito de la investigación".

GRANDES BENEFICIOS PARA EL PACIENTE

De cara al paciente, el diagnóstico molecular supone grandes ventajas a la hora de hacer posible prescribir tratamientos "a medida" de cada paciente y así hacer frente a patologías graves como el cáncer, las enfermedades raras o el Alzheimer. En este sentido, la presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC), Begoña Barragán, ha tildado de "esperanzadora" la llegada de estas nuevas técnicas.

"Una persona que tiene cáncer lo que necesita es una esperanza y tener la certeza de que hay posibilidad de tratamiento y va a ser lo más adecuado para él. Ahora sí que se nos abre un camino importante para luchar por esa equidad. Es importantísimo que todos a una tratemos de solucionar este tema y todas las personas tengamos el mismo derecho. Es una transformación, avanzaremos más o menos rápido en función de lo que estemos dispuestos a invertir", ha desgranado.

El informe del proyecto 'Sequencing XXI' recoge distintos datos que reflejan la importancia de la incorporación de las técnicas de diagnóstico innovadoras, como que un diagnóstico temprano y preciso permitiría que hasta un 40 por ciento de los casos de cáncer fuesen evitables.

UNA INVERSIÓN COSTE-EFICIENTE

Por otro lado, el informe refleja información de fuentes internacionales que permite afirmar, a juicio de los autores, que el impacto económico de las modernas técnicas diagnósticas (y en especial de la secuenciación de nueva generación, NGS) se está reduciendo de modo significativo y acelerado.

En este sentido, el presidente de la Fundación Weber, Álvaro Hidalgo, ha defendido que produce "beneficios en el ahorro de costes de orientar aquellas terapias que se sabe que son eficaces y dejar de tratar a otros pacientes en los que se sabe que no lo van a ser". "Desde la eficiencia del sistema sanitario, la Medicina Personalizada y el diagnóstico molecular es un avance importante", ha agregado.

El experto ha indicado que, según varios estudios, los ahorros de realizar 100.000 diagnósticos moleculares se cifran entre 180 y 240 millones de euros. Esta cifra ascendería a 360 y 400 millones de euros si se realizaran 200.000 pruebas de este tipo. "Son datos que ponen de manifiesto la eficiencia de estas técnicas, porque estamos dejando de tratar con cosas que no sabemos si van a funcionar", ha sostenido.