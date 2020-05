La pandemia puede alterar de forma "permanente" el comportamiento de los consumidores

La pandemia del Covid-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus, podría alterar de forma permanente el comportamiento de los consumidores y causar cambios estructurales duraderos en las industrias de productos de consumo y retail, según los resultados de una encuesta realizada por Accenture a más de 3.000 consumidores en 15 países, entre los que se encuentra España.

La encuesta, realizada entre el 2 y el 6 de abril, después de que muchos países hubieran activado planes de confinamiento para la población, revela que los consumidores ya han comenzado a modificar sus prioridades de compra.

Por ejemplo, se han comprado más productos de higiene personal y limpieza, así como alimentos envasados y frescos que dos semanas antes.En cambio, han adquirido menos artículos de moda, belleza y electrónica.

Además, la crisis también está provocando que los consumidores tomen más en serio el impacto que sus compras tienen en la salud y el medioambiente. Y es que, el 60 por ciento de los encuestados está dedicando más tiempo al cuidado personal y a su bienestar mental, y alrededor de seis de cada diez consumidores (57%) dicen que han empezado a hacer más ejercicio en casa.

Además, el 64 por ciento de los consumidores señalan que se están centrando en reducir los residuos alimenticios y que es probable que sigan haciéndolo; el 50 por ciento aseguran que están más concienciados con la salud a la hora de comprar y que es probable que continúen haciéndolo en el futuro; y el 45 por ciento de los consumidores confirma que se decanta por opciones más sostenibles al comprar y que probablemente seguirán siéndolo en el futuro.

"La escala de los cambios identificados en los resultados de este estudio sugiere claramente que se trata de un cambio a largo plazo. Aunque ya veníamos observando estas tendencias desde hace tiempo, lo que sorprende es la escala y el ritmo que han alcanzado, ya que en cuestión de semanas se han producido cambios que probablemente habrían tardado años. Se espera que el nuevo comportamiento de los consumidores dure más tiempo que la propia pandemia, prolongándose más allá de 18 meses y posiblemente durante gran parte de la década actual", ha dicho el managing director and head of Accenture's global Consumer Goods practice, Oliver Wright.

Asimismo, la encuesta también ha relevado que la pandemia ha hecho que más gente haga su compra de alimentos 'on line'. De hecho, uno de cada cinco encuestados que afirma que la compra más reciente realizada por Internet ha sido de alimentos, era precisamente la primera vez que lo hacía a través de este canal. En el caso de las personas más mayores la cifra es de uno de cada tres.

Asimismo, aunque el 32 por ciento de las compras de cualquier producto o servicio de los consumidores hayan sido 'on line', se espera que esa cifra aumente al 37 por ciento en el futuro. "El reajuste en las prioridades de compra, el estilo de vida y el trabajo están exigiendo cambios significativos al sector del retail y del comercio", ha dicho el senior managing director and head of Accenture's global Retail practice, Jill Standish.