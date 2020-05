Pandemia exige políticas sin precedentes para aliviar crisis que coexistían

Carme Picart

La pandemia ha evidenciado crisis entrelazadas como la climática, el deterioro ecológico, las desigualdades y las de gobernanza democrática, que coexistían y se agravarán si no se trazan políticas de recuperación sin precedentes hacia un futuro más saludable y equitativo.

De este modo se ha pronunciado, en una entrevista con Efe, el director de la Cátedra Unesco de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC), Jordi Morató, en la que ha expuesto los puntos en los que se debería indicidir para una recuperación social justa y sostenible tras el COVID-19.

"La profundidad de la crisis que estamos viviendo derivada de la pandemia y las respuestas y decisiones que se tomen darán forma a nuestra sociedad durante años, si no décadas", ha advertido Morató.

Partiendo de este punto, la cátedra y otras entidades e instituciones especialmente de América Latina han determinado propuestas de recuperación que parten de la falta de equidad como nexo común a las múltiples herencias y crisis que deja la pandemia.

Por ello, más allá de las medidas para garantizar un alivio inmediato, Morató ha puesto el acento en la "gran oportunidad que representa la pandemia para trazar lineas de actuación para mitigar la desigualdad, o corremos el riesgo de que sea inasumible".

Como primer punto en la lucha hacia una nueva sociedad más equitativa, la salud debe ser la prioridad principal para todos y sin excepciones, ha subrayado Morató.

A este aspecto le siguen proporcionar alivio económico directamente a las personas, rescatar a trabajadores y comunidades y no a los ejecutivos corporativos, crear resiliencia para prevenir crisis futuras, proteger la gobernanza democrática y construir la solidaridad comunitaria a través de las fronteras, ha añadido.

Jordi Morató ha apuntado a los efectos "demoledores que el sistema capitalista neolibreal está causando en el planeta" y que "ha convertido a la especie humana en depredadora" y en parte causante de la pandemia.

En este sentido, ha alertado de los "peligros de políticas que se independizan de los ciudadanos" y ha abogado por que los estados-nación "pongan el acento en actuaciones basadas en la sostenibilidad, que gobiernen para los ciudadanos y para las colectividades y que estén basadas en el agua, la energía, la educación, la economía y la democracia".

Estas acciones políticas deberían abandonar las bases de la economía lineal para promover programas de economía circular e invertir más en investigación, ha señalado Morató.

"Es evidente y de sentido común que el actual confinamiento está causando beneficios en el medio ambiente", aunque estos efectos positivos "se tendrán que valorar a medio y largo plazo ya que ahora es una falsa reducción porque ocurre en un periodo muy concreto y en condiciones de anormalidad", ha observado Morató.

El experto se ha referido a que la contaminación "nos está restando 3 años de vida", citando un estudio elaborado por la universidad de Standford, en California.

Jordi Morató también ha advertido en veinte años de movimientos migratorios de una tercera parte de la población del hemisferio sur hacia el norte debido al calentamiento global, que la emisión de metanol está acelerando en veinte veces más que la liberación de CO2.

Con el horizonte de este futuro inmediato, si no se han tomado políticas reales de inversión sostenible, "habremos llegado a un punto sin retorno", ha advertido Morató.

En este sentido, el director de la Cátedra Unesco ha pedido marcos legales que faciliten la sostenibilidad y ha citado como ejemplo la Ley de Servicios Ecosistémicos de la Unión Europea.

Se trata de un texto legal "creado para mitigar el impacto negativo que los seres humanos estamos teniendo sobre el agua, los bosques y la vegetación al facilitar la concesión de licencias de actividades económicas sólo si se demuestra que la actividad requerida va a tener un impacto neutro sobre los servicios ecosistémicos".

Morató también ha apuntado a la necesidad de "buscar otras soluciones basadas en la naturaleza como los espacios verdes en la ciudades, puesto que mejoran la esperanza de vida de los ciudadanos".

El experto ha advertido de la "alteración brutal de todos los ecosistemas", ha pedido "actuaciones que imiten a la naturaleza y no la transgredan" y ha afirmado que "no es descabellado pensar que ésta no será la última epidemia si no se actúa con rapidez y contundencia".

"Ahora tenemos la oportunidad y una conciencia mundial que lo demanda", ha sentenciado. EFE.

