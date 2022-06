La pandemia aplaza planes de embarazo:suben anticonceptivos de larga duración

La pandemia ha trastocado el plan reproductivo de la mujer, que ahora "busca la certeza" de que no va a quedarse embarazada y demanda cada vez más métodos anticonceptivos reversibles de larga duración, como el implante subdérmico o el DIU, frente a otros de corto plazo como la píldora.

Así lo han explicado este miércoles Paloma Lobo, presidenta de la Fundación Española de Contracepción (FEC), y José Gutiérrez Alés, presidente de la Sociedad Española de Contracepción (SEC), en la inauguración de su 16 congreso, en el que analizarán hasta el viernes "Los retos de la salud sexual y reproductiva tras la pandemia".

Uno de ellos es precisamente que la covid, junto a la inestabilidad laboral y económica, está empujando a la mujer a retrasar aún más la edad de su primer embarazo, que ya supera los 32 años.

A la espera de que hagan públicas las cifras dentro de unos meses, lo que están notando estos especialistas es que, aunque el preservativo sigue siendo el método más utilizado, por delante de la píldora oral combinada, cada vez tienen más demanda los de larga duración.

"Y eso quiere decir que las cosas no están para quedarse embarazada", y no es por la covid, de la que ya se sabe que no hay transmisión vertical al bebé y que las vacunas son completamente seguras durante la gestación.

Significa que cuando "no hay seguridad -ni económica, ni laboral-, se trastoca el plan reproductivo de la mujer", que ahora "busca la certeza de que no va a quedarse embarazada", y eso se nota en el método anticonceptivo que quieren.

Otra de las consecuencias de estos dos últimos años ha sido "un aumento marcado" de las infecciones de transmisión sexual, algo que los expertos achacan al infradiagnóstico y la caída de las notificaciones durante 2020, en el que los servicios sanitarios y laboratorios estaban volcados en la covid.

De hecho, durante el confinamiento cayeron las relaciones sexuales en personas sin pareja estable y jóvenes, lo cual explicaría el repunte de 2021 que no hace más que retomar la tendencia al alza que ya se veía antes del parón de la pandemia.

Por ejemplo, y de acuerdo con los datos de vigilancia epidemiológica del Instituto de Salud Carlos III, los casos de sífilis han aumentado un 132 por ciento entre 2009 y 2019. Además, la Asociación Española de Pediatría alertó recientemente de que el gonococo, la clamidia y la sífilis se duplicaron entre 2016 y 2019.

El distanciamiento social también trajo consigo una reducción de interrupciones voluntarias del embarazo, que en 2020 superaron las 88.000, unas 10.000 menos que un año antes; agudizó además las desigualdades territoriales, de manera que las mujeres de 12 provincias tuvieron que desplazarse a otras para ver satisfecho este derecho.

Ahora que se está tramitando una reforma de la ley del aborto 2010, la SEC ha hecho llegar una propuesta a los Ministerios de Sanidad e Igualdad para agilizar el trámite y garantizar a la mujer una prestación sanitaria pública independientemente del lugar donde viva.

En su propuesta también han querido solventar el "choque de trenes" que existe entre la ley del aborto y la de objeción de conciencia, de forma que exigen "evitar la desconsideración y estigmatización hacia los profesionales sanitarios que se declaren objetores".

Lo que plantea la SEC, ha explicado su presidente, es que los jefes de servicio de Ginecología de los hospitales elaboren un listado con los nombres de los objetores, siempre con "garantías de confidencialidad", para que así la dirección de los centros puedan siempre tener a mano el listado de profesionales disponibles para practicar una IVE.

Teniendo claro que la objeción de conciencia es siempre "individual" y se debe manifestar "a priori". De esta forma, creen que quedan garantizados los derechos de todos los profesionales sin que prevalezca el de ninguno.

La SEC plantea además la creación de un circuito de realización de la IVE que agilice el trámite, dentro del cual se levanten unidades específicas de salud sexual y reproductiva -tanto en atención primaria como hospitalaria- dirigidas específicamente al asesoramiento.

Asesoramiento en el que no puede faltar información sobre el plan reproductivo, porque "la vida social de las mujeres no tiene nada que ver con su edad biológica" y, aunque "parezca mentira", muchas empiezan a buscar información con 39 años sin saber las dificultades que la edad conlleva para la consecución de un embarazo, ha concluido Lobo.