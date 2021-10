Palomo Spain, uno de los nuevos amigos de Rocío Carrasco, nos cuenta cómo está

MADRID, 26 (CHANCE)

Su nombre ha sonado mucho en las últimas semanas, y no precisamente por la espectacular colección que presentó coincidiendo con el quinto aniversario de su firma de moda en un Paseo del Prado ambientado como si de un patio andaluz se tratara, sino por la reaparición de Rocío Carrasco en el desfile, más radiante que nunca, para mostrarle todo su apoyo en un día tan especial para él. Sí, nos referimos a Palomo Spain, uno de los nuevos integrantes del selecto y reducido grupo de amigos de la hija de Rocío Jurado, con quien hemos hablado de cómo vio a una de las protagonistas de la crónica rosa, que parece que ha vuelto al primer plano mediático para quedarse.

"Rocío y yo nos acabamos de conocer, pero sabía que le iba a encantar lo que hago y creo que disfrutó mucho del desfile. La vi feliz y emocionada", ha señalado, desvelando que aunque su amistad con la ex de Antonio David Flores es reciente, "un nuevo ambiente para ella y gente fresca le va a venir muy bien". "Le vamos a hacer muy bien. Le vamos a traer buenas energías y buenas ganas de vida, estamos encantados", ha apuntado el diseñador, encantado con que la hija de Rocío Jurado forme parte de su grupo de amigos.

Muy discreto, sin embargo, Palomo asegura no estar al tanto de los asuntos judiciales de Rocío, y, aunque parezca mentira, confiesa que "no enciendo ni la tele y no tengo ni idea. Vivo en una realidad paralela".

