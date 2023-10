Palito Dominguín nos cuenta todos los detalles de la reunión en Ambiciones

MADRID, 18 (CHANCE)

El pasado fin de semana, Jesulín de Ubrique sorprendía a muchos de sus compañeros de 'MasterChef Celebrity' organizando una reunión en la finca familia de Ambiciones. Entre todos los rostros conocidos, pudimos ver a Toñi Moreno, Álvaro Muñoz Escassi, Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera, Blanca Romero, Tania Llasera o Palito Dominguín... con esta última hemos hablado hoy y nos ha desvelado muchos detalles sobre este encuentro.

La sobrina de Miguel Bosé nos ha confesado que fue un fin de semana "fantástico" y que el plan había sido organizado por el torero y su mujer: "Nada, nos invitaron y organizaron algo, y fuimos".

Con una sonrisa en su rostro, Palito confirmó que "estuvimos súper a gusto" y que tanto Jesulín como María José Campanario "son muy buenos anfitriones" porque estuvieron pendientes de todos sus invitados y no faltó ni un solo detalle.

En cuanto a qué le pareció la mujer del torero, a quien no conocía, la concursante del programa culinario nos comentaba que "es fantástica" y aunque no se conocían previamente, parece que este fin de semana ha nacido una amistad entre ellas, ya que "me llevo muy bien con ella".

Además, lejos de preparar la comida los propios anfitriones, Jesulín aprovechó que estaban sus compañeros de programa para irse turnando... así nos lo ha contado Palito: "No, creo que cocinó Álvaro, también María José. Todos se turnaron un poco, yo no".

La joven se ha dejado ver este miércoles desfilando para la firma 'Adlib Ibiza' vestida de novia y nos ha desvelado que "me ha encantado" porque "me he sentido súper femenina, súper sexy, súper guay, súper sensual que mola. Mola porque normalmente voy muy zarrapastrosa, o como se diga, así que mola ponerse algo tan bonito. Además, es comodísimo, encaja perfecto y me encanta".