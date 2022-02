Paislee Shulter: La menor que llevaba desaparecida más de dos años y mantenían escondida bajo unas escaleras

Hace casi tres años, en el mes de julio de 2019, Paislee Shultis que tenía en ese momento cuatro años de edad, desapareció. La policía sospechaba que los autores del secuestro eran sus padres biológicos, que habían perdido su custodia y la de su hermana mayor. El pasado lunes 14 e febrero encontraron a la menoren la casa de su abuelo paterno, Kirk Shultis Sr, en Saugerties (en el estado de Nueva York). La propiedad del señor Shultis había sido ya registrada en varias ocasiones, pero no hallaron nada. El hombre confesaba que no sabía dónde se encontraba el paradero de Paislee desde que habían reportado su desaparición en 2019 y que la madre había huido a Pensilvania con ella.

Sin embargo, la policía recibió un aviso ese lunes de que podría haber un niño retenido y oculto en Saugerties, por lo que consiguieron una orden de registro. Cuando llevaban algo más de una hora inspeccionando la casa, vieron una grieta extraña en las escaleras que bajaban al sótano y, tras iluminar la zona con una linterna, observaron que bajo el escalón había una manta y unos pequeños pies.

Al desmontar la escalera, descubrieron a la niña con su madre escondidas en una diminuta habitación fría y oscura. Tras una examinación por parte de un equipo médico, se determinó que Paislee gozaba de unbuen estado de salud. La policía tiene la sospecha de que en las anteriores revisiones de la casa, la niña había estado allí encubierta. Los padres de la menor, Kimberly Cooper, de 33 años y Kirk Shultis Jr., de 32 años; así como el abuelo, han sido arrestados y acusados de la desaparición de la niña. Los dos varones han quedado en libertad (con una orden de alejamiento), a espera de un juicio, pero la mujer está detenida en la cárcel del condado de Ulster, puesto que tenía otra orden de arresto.

La niña, que había desaparecido el 13 de julio de 2019 en Cayuga Heights, perteneciente a la región de Finger Lakes, a varias horas de donde se la encontró. El jefe de policía de Saugerties, Joseph Sinagra, explicó al canal WNYT que "creemos que alguien avisó a los padres de que el tutor legal y los funcionarios del condado habían recogido a la niña mayor en ese momento y eso hizo que los padres se llevaran a Paislee y huyeran". Los vecinos de la zona donde estaba oculta no sospechaban nada. La pequeña ha sido devuelta a su tutorlegal y ya está con su hermana.

El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) declara que "décadas de investigación en múltiples campos han ilustrado los graves y dañinos efectos que los secuestros en la familia pueden tener en las víctimas infantiles y sus familias. No se requiere una orden de custodia para denunciar la desaparición de un menor a la policía local". Además, la organización expone que en la gran mayoría de los casos de niños desaparecidos en Estados Unidos, se les encuentra de manera segura en un período de tiempo aproximadamente corto. Pero, cuando han sido sustraídos por familiares, la desaparición se alarga más en el tiempo, con un promedio de más de 10 meses.

BREAKING! We're overjoyed that Paislee Shultis, a young girl missing since 2019, has been FOUND SAFE in a secret room under a staircase in Saugerties, New York. https://t.co/WoFciwXZ5U via @nypmetro