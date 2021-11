Page llevará a la Conferencia de Presidentes cambiar la Ley de Universidades

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mostrado este miércoles su disposición de llevar a la Conferencia de Presidentes, prevista para diciembre en la isla de La Palma, la reforma del proyecto de Ley de Universidades, pues ha afirmado que cuenta con el rechazo "unánime" de los rectores de todas las universidades.

García-Page, que ha firmado este miércoles con el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde, la adenda al acuerdo de financiación entre el Gobierno regional y la institución académica para el periodo 2018-2021, ha considerado en declaraciones a los medios de comunicación que este rechazo de los rectores debe ser para el Gobierno "un indicativo suficiente para que ese proyecto de ley no avanzara más".

"No se puede garantizar para nada la credibilidad de un sistema universitario cuando se le impone un sistema normativo", ha señalado.

Aunque ha reconocido que al abordar una ley de este tipo siempre habrá "problemas y dificultades", ha reiterado que en este caso el consenso es unánime y habría que analizarlo antes de que se lleve la ley al Congreso de los Diputados, "habida cuenta del rechazo generalizado que hay en el mundo universitario con este proyecto de ley".

Y ha reconocido que a través de esta ley, el Estado invita a que paguen los demás, sin un compromiso financiero, algo que no está dispuesto a hacer Castilla-La Mancha que "no ha sido consultado en el proyecto de ley".

"Eso de entrada ya me llevaría a mí a decir que no me gusta el procedimiento, porque las pocas consultas que ha habido han sido absolutamente genéricas y superficiales", ha dicho García-Page, quien ha reiterado que su Gobierno mantendrá una posición muy clara y muy rotunda respecto de este planteamiento.