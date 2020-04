Page cree que Sánchez tiene más fácil pactar con líderes de CCAA que con oposición: "Le apoyo y deseo suerte"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha querido desear "suerte" y ofrecer "todo su apoyo" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la búsqueda de acuerdos al estilo de los Pactos de La Moncloa, si bien ha considerado que le será más fácil encontrar consenso entre los presidentes autonómicos sea cual sea su color político que con los líderes de la oposición.

En una entrevista con la Cadena Ser recogida por Europa Press, García-Page ha insistido en su idea de que es más fácil encontrar puntos en común con gobernante y responsable de una administración que con dirigentes políticos que lo que buscan en llegar a gobiernos.

Además, ha considerado que la oposición ahora, en cualquier territorio, parte con ventaja con respecto a los gobernantes, ya que ningún mandatario tendrá la "desvergüenza" de decir que ha gestionado bien la crisis con la estadística de fallecidos en estos niveles.

Eso sí, ha agregado que sería "igual de lamentable" presumir como gobernante de haber acometido bien la gestión de la pandemia como que la oposición "salga abusando del dolor y de la muerte para hacer política".

"Me he propuesto no entrar al trapo ni en bulos ni en mentiras, ni responder a gente que antepone la militancia con un partido a su profesión", ha agregado.

MÁS FÁCIL PACTAR EN C-LM QUE EN ESPAÑA

Aunque ha animado a Pedro Sánchez a perseguir estos pactos, ha puesto de manifiesto que él como presidente castellanomanchego tiene más fácil conseguirlos. Primero, porque "en el caso de Madrid, están desentrenados para los acuerdos" mientras su Gobierno en la región "lleva cinco años firmando acuerdos con sindicatos, agentes sociales y partidos políticos, a pesar del ruido".

Siguiendo con su idea, ha recordado que fue él mismo quien sugirió a Sánchez sumar a los presidentes de comunidades autónomas a un hipotético gran pacto de país. Según ha opinado, le será más fácil hablar con "los que gobiernan" que con los que "quieren quitar gobiernos".

"Compartimos más Feijóo, Moreno Bonilla, Mañueco, Ayuso y yo que lo que puedan compartir conmigo sus respectivas oposiciones. El problema lo tenemos los que gobernamos, porque hay gente que querrá rascar votos con esto, lo que es miserable y ruin", ha apostillado.

Otra diferencia entre la facilidad de pactar en Castilla-La Mancha o en Madrid es que su Ejecutivo plantea los pactos no por necesidad, sino por "interés general", toda vez que cuenta con una mayoría absoluta parlamentaria que no requiere de más apoyos para sacar adelante políticas.

"TODOS TRABAJAN PARA ENCONTRAR UNA VACUNA"

García-Page ha recordado que se trata de una crisis sanitaria, razón por la que lo más importante es en primera instancia pararla rindiendo cuentas a las autoridades de salud.

Todo el mundo "está trabajando" para encontrar la vacuna, lo que exige que "todos los estudios, pruebas e informes" se centralicen para que "el mundo pueda responder ante este virus con fiabilidad científica", lo que debería "estar por delante".

Según ha dicho, hay un sistema de alerta sanitaria "protocolarizado" a nivel mundial que hay que respetar, punto en el que ha recordado del brote de legionela que sufrió la comunidad autónoma con foco en Manzanares al cual se le pudo dar respuesta gracias a los estándares médicos.

"Estamos hablando de un virus desconocido que para algunos científicos hasta está mutando. ¿Y si dentro de unos meses acabamos con esto y llega una nueva variante? El escenario es muy difícil", ha dicho García-Page.

Ha sido aquí donde ha desvelado que el Gobierno de Castilla-La Mancha prohibió "antes que nadie" las excursiones de centros educativos a Italia, y hubo "una excepción que se saltó la autoridad". "Y les hemos tenido un mes confinados en Grecia".

AGRADECE EL TRABAJO DE GEACAM, PROTECCIÓN CIVIL O AAMM

Sobre los procedimientos de reparto de material y mecanismos de ayuda a los municipios adoptados por la Comunidad Autónoma, ha tenido palabras de especial agradecimiento para el trabajo de agentes medioambientales de la región, Protección Civil o personal de la empresa pública de gestión ambiental Geacam por su trabajo.

"La respuesta como españoles es infinitamente mejor que la que está habiendo en Italia o Alemania", ha celebrado, si bien ha querido zanjar polémicas políticas con otras comunidades autónomas. "Es un drama imprevisto por todo el mundo".

Con todo, ha agregado que en España "se está reaccionando con más medios que otros", tras lo que ha cuestionado "qué estaría pasando" en Castilla-La Mancha si esta crisis hubiera llegado hace cinco años con Gobierno del PP.

Y ahora, aunque quiere apartarse del ruido, ha criticado que los que "desmantelaron" la sanidad pública, ahora se dedican a "insultar" al Gobierno y a él mismo permanente.

Ha revelado igualmente que la mitad del equipo humano cercano al consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, está afectado por el virus y aún así "trabajando desde sus casas".