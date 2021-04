Page apunta que la preocupación en Seseña es si se tiene que cortar la A-4

El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha afirmado que en estos momentos hay "motivos para tener una tranquilidad relativa" en la evolución del incendio en varias naves industriales de Seseña (Toledo), si bien ha apuntado que la preocupación es si se tendrá que cortar la A-4 debido al humo.

En declaraciones a CMM recogidas por Efe, García-Page -que se ha desplazado al lugar del siniestro para conocer de primera mano los trabajos que se están desarrollando- ha agradecido todos los medios que están desplegados para controlar este incendio, que se ha originado sobre las 17.54 horas de este martes en Seseña (Toledo), en una nave industrial ubicada en el kilómetro 34 de la A-4.

García-Page, que ha subrayado que hay medios tanto de Castilla-La Mancha como de la Comunidad de Madrid y las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, ha afirmado que en estos momentos "hay motivos para tener relativa tranquilidad" y ha resaltado que se está avisando a la población "sobre todo por la evolución del viento y el humo".

El presidente de Castilla-La Mancha ha recordado que el Ayuntamiento de Seseña ha activado el Plan de Emergencia Municipal y ha valorado que el Consistorio ha hecho "un despliegue importante en redes sociales para avisar a la población", que está alertada.

Sin embargo, ha admitido que "ahora la preocupación" de la Guardia Civil es si se va a tener que cortar la A-4 debido al humo y ha señalado que "se espera de madrugada un cambio en la presión y puede haber un alguna afectación", si bien ha incidido en que "está todo el mundo muy alertado".

También ha señalado que está ardiendo plásticos y cartones, lo que hace que sea "muy aparatoso" y además ha añadido que se produce "vuelo de pavesas, que han provocado algún incendio secundario".

"Siempre hay que tener prudencia. Hasta que no acabe no podemos bajar la guardia", ha subrayado el presidente castellanomanchego, que ha explicado que las naves incendiadas también se vieron afectadas por el temporal de nieve, lo que ha favorecido que no hubiera más material en su interior.

El presidente castellanomanchego ha señalado que, "en general, hay una estrategia muy definida para acometer el fuego" y se ha mostrado partidario de "esperar que funcionen todos los sistemas", al tiempo que ha valorado que "la parte más positiva de todas es que no hay que lamentar daños personales".

García-Page ha recordado que precisamente en Seseña, en 2016, ardió un cementerio de neumáticos ilegal que originó un incendio que fue "muy distinto a este, muy especial".

Por su parte, los bomberos de la Comunidad de Madrid han informado de que, junto con los bomberos de Toledo, han comenzado a atacar el fuego para controlar su evolución.