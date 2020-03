Page afea a rector suspender clases en UCLM contra la instrucción sanitaria y cree que genera "inquietud"

Insiste en que "no hay motivo" para tomar esa decisión y critica que "una cosa es la autonomía y otra es ir por libre"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reprochado este jueves al rector de la UCLM, Miguel Ángel Collado, que haya decidido suspender las clases en contra de la instrucción dada por la autoridad sanitaria. "En la UCLM no se ha detectado ningún caso ni hay comunicación epidemiológica que considerara ir por libre", ha indicado el titular del Ejecutivo autonómico, que ha añadido que ahora hay "multitud de inquietud en el sistema educativo simple y llanamente porque quien se supone que tendría que dar ejemplo ha ido por libre".

"Si le estamos pidiendo a la ciudadanía, desde la gente que no sabe leer ni escribir a la gente que sabe leer y escribir, que se discipline con la autoridad sanitaria, creo que la decisión adoptada hoy es el peor ejemplo de disciplina con la autoridad sanitaria", ha indicado el titular del Ejecutivo regional, después de que el rector, antes de la reunión Comité Ejecutivo de Respuesta y Preparación Frente al Coronavirus que ha presidido el propio García-Page, anunciara dicha suspensión en todo el campus regional.

Bajo su punto de vista, es "absolutamente increíble" que se abone el modelo de universidad virtual. "A lo mejor en el futuro es posible que en vez de tener a más de la mitad de los profesores viviendo fuera de la UCLM, la UCLM pueda producir la información a través de teléfono, móvil o Internet", ha ironizado.

"Pero me hubiera gustado mucho que la UCLM se hubiera sometido, como todos los ciudadanos, a lo dictaminado por la Consejería y la Dirección General de Salud Pública", ha insistido García-Page, que a renglón seguido ha dicho que "no hay motivo ninguno para suprimir las clases" y que "una cosa es la autonomía y otra es ir por libre".

En este sentido, tras reiterar que hoy no hay ningún caso en toda la institución académica regional, ha añadido que a partir de lunes los casos que aparezcan tendrán que ver más con el descontrol que con la localización de los posibles perjudicados. "No lo comparto, hubiera esperado una llamada al presidente de la Comunidad Autónoma", ha dicho.

"PARA INCORPORAR AL CÓDIGO PENAL"

"Si la universidad tiene un informe científico que le ha llevado a suspender las clases y no lo ha comunicado a la autoridad sanitaria, me parece casi hasta para incorporar al Código Penal", ha señalado García-Page, que, a continuación, se ha preguntado si su decisión tiene que ver con las elecciones al Rectorado o con que "la mayoría de los profesores prefieren ahorrarse no venir a dar clase viniendo de Málaga, Valencia o Madrid".

Según ha indicado, "algunos" de los que han tomado esa decisión no viven en Castilla-La Mancha. "A lo mejor sería hora de obligar a que los trabajadores de la UCLM vivieran en esta región y tuvieran la cabeza en Castilla-La Mancha", ha señalado.

"Ahora tenemos multitud de inquietud en el sistema educativo simple y llanamente porque quien se supone que tendría que dar ejemplo ha ido por libre. Es de la última institución en España que me esperaría que saltara la cadena de autoridad sanitaria aunque solo sea porque tenemos dos facultades de Medicina en la región que les cuentan a los ciudadanos de Castilla-La Mancha", ha aseverado.

NO DESCARTA NINGUNA MEDIDA

Con todo, el presiente de Castilla-La Mancha no ha descartado este jueves ninguna medida a aplicar en la región contra el coronavirus siempre y cuando esté sometida a lo que digan los expertos y ha advertido que "no está permitido" que ninguna institución de la Comunidad Autónoma vaya por libre.

"Lo importante es que hoy actuemos incrementando la prevención y proporcionado según vaya pasando el tiempo", ha indicado el presidente regional, que ha pedido a las instituciones municipales y provinciales que las decisiones que quieran plantearse cuenten con la autorización de la autoridad sanitaria.

"En una sociedad como esta hay gente desaprensiva que va a lo suyo y lo único que busca es su propio interés", ha señalado, para apuntar que "algunos alcaldes" determinan la supresión de determinadas actividades que les tendrían que llevar a suspender la Semana Santa o el Corpus en sus municipios.

Así, el presidente de Castilla-La Manca ha dicho que la Administración regional ha convocado el próximo lunes a todos los alcaldes de la Comunidad Autónoma para trasladarles y compartir con ellos las coordenadas de trabajo y para establecer niveles de coordinación y solidaridad.

EN LA "TABLA MEDIA MUY BAJA"

También ha querido aclarar que los datos de los que dispone la región muestran que Castilla-La Mancha está en una "tabla media muy baja" dentro de la repercusión de esta enfermedad respeto a España y al conjunto de Europa. "Vamos a intentar trasladar a todo el mundo la responsabilidad que se necesita solo desde la perspectiva de los consejos expertos".

En este sentido, ha señalado que el 85 por ciento de la información difundida en las redes sociales "a través de malas decisiones" es "absolutamente falsa", por lo que ha pedido a la opinión publica y a los ciudadanos que confíen en los servicios y la autoridad sanitaria, y que se mantengan atentos y prevenidos ante las decisiones que se toman.

Finalmente, ha mostrado su agradecimiento a todo el personal sanitario por la dedicación "exclusiva y absolutamente extraordinaria" que está llevando a cabo y la llamada del PP y de Ciudadanos para ponerse a disposición del Gobierno y de la autoridad sanitaria para colaborar ante esta situación.