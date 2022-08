Pagar con otra moneda o no coger el billete de vuelta: descubre los 10 trucos para conseguir vuelos baratos

Con las vacaciones de verano en pleno desarrollo, muchas son las personas que planean realizar viajes a destinos en el extranjero o de larga distancia. La forma más cómoda de llevar a cabo dichos trayectos es mediante un avión. El problema parte, más si cabe en estas fechas tan solicitadas, del coste de adquirir un billete. La actual inflación, sumada al creciente aumento de la demanda fruto de los viajes no realizados por la pandemia, ha generado un notable aumento del precio de estos viajes. Es por esto que muchas personas ni siquiera se plantean realizar dichos desplazamientos. Lo curioso de todo esto, parte del contraste generado por aquellas personas que siempre viajan en avión y, además, afirman que es barato. Pero, ¿cómo lo hacen?

La llegada de Internet supuso un cambio drástico en la forma de organizar las vacaciones. Pese a que las agencias siguen estando presentes en nuestra vidas, gran parte de la cuota de mercado es ocupada por las plataformas digitales del sector. Lo primero que hay que resaltar es que la posibilidad de encontrar distintos precios sobre el mismo producto o similar servicio no es un mito. Esto es así ya que los precios y horarios de las aerolíneas están en constante fluctuación. Resultante de esto se genera un importante abanico de oportunidades a tener en cuenta para conseguir tu boleto al coste más competitivo de mercado. Para ello, a continuación puedes encontrar una serie de consejos y trucos a tener en cuenta para no volver a tener que destacar el vuelo a la hora de organizar tus vacaciones:





Utilizar buscadores web

A la hora de buscar de forma digital tus billetes de avión, los respectivos buscadores por Internet, dado el posicionamiento, te llevan a entrar y comprarlos en las páginas oficiales de dichas aerolíneas. Lo cierto es que a veces esta no es la mejor opción. Además, comprobar una a una cada web para buscar el mejor precio es bastante engorroso. Es ante esta necesidad donde surgen los famosos comparadores. Es decir, páginas donde te aparecen vuelos de todas las compañías y de todo los tipos, según tus necesidades indicadas, para así poder compararlas y localizar de forma más intuitiva las mejores ofertas.

Hoy en día existe una amplia gama de comparadores. Dentro de esto, cabe resaltar aquellos que te muestran todas las combinaciones de aerolíneas posibles para crear la ruta más barata. La mayoría de webs no hacen estas combinaciones porque si sufres un retraso y pierdes la conexión, ninguna compañía aérea se responsabilizaría.

Asimismo, es importante mencionar que el funcionamiento de estas es muy sencillo. Primeramente, te permiten seleccionar cualquier destino. Con el indicado, simplemente verás como aparece un listado de las ofertas ordenadas de más barato a más caro. Es necesario darte prisa,ya que estas, nunca mejor dicho, vuelan. Es por ello que también permiten activar alertas para recibir notificaciones en caso de que los precios bajen.





El tipo de aerolíneas

Aunque sus servicios no son totalmente iguales, de ahí la disparidad de precios, es necesario que sepas que si tu presupuesto no es muy elevado existen una serie de compañías que son, a priori, más económicas. No solo estamos hablando de las aerolíneas low-cost sino que también se sucede con las de carácter local.

Sus ajustados precios tienen una explicación clara. Todo esto viene dado por la renuncia a algunas ventajas y comodidades que no ofrecen. El truco o la cuestión a tener en cuenta con las low-cost es la condiciones de equipaje. Es decir, muchas veces no se incluye la facturación de equipaje. Además el espacio entre asientos suele ser más pequeño y estrecho, no suelen servir comidas durante el vuelo. Es decir, diferentes cuestiones a tener en cuenta según tus necesidades. Lo importante es no encontrarse imprevistos.

En lo referente a las compañías locales, es necesario que tengas en cuenta que cada país tiene las suyas. Por eso, es importante que te informes de cuales son las que operan en el país al que viajas. Podrás encontrar precios más razonables para tu bolsillo.

Todas estas cuestiones tendrás que revisarlas con detalle y realizar una búsqueda un tanto exhaustiva. Esto es así ya que el posicionamiento web de las mismas no es tan bueno, por lo que no aparecerán al principio de tus búsquedas.





Flexibilidad de fechas

Puede que pienses que esto solo sucede cuando te da igual ir en la denominada temporada baja. Eso es cierto, pero la realidad dicta que hay variaciones incluso de un solo día suponen grandes diferencias en el costo del viaje.

Si tu flexibilidad es total, cabe resaltar que los buscadores ya mencionados tienen una opción para seleccionar "cualquier momento" en la categoría de fechas. Incluso puedes indicar la duración del viaje para que la web te encuentre los vuelos más baratos. De esta manera estas plataformas te mostrarán las mejores ofertas y sus respectivos días. Incluso algunas te guían en por donde pueden ser las fechas más económicas.





Flexibilidad en el destino

Al igual que sucede con las fechas, la flexibilidad con el punto de destino es importante. Obviamente, los destinos más demandados son los más caros. Por tanto, si solo quieres viajar y el destino te es indiferente, te abrirá el abanico de ofertas y posibilidades.

El procedimiento es igual que con las fechas. Si estás buscando un lugar donde pasar tus próximas vacaciones y no tienes claro el sitio, algunos portales te permiten utilizar la opción “Cualquier lugar” en vez de un destino concreto. Esto te permitirá encontrar un amplio listado de vuelos económicos para todos los bolsillos.





Elegir aeropuerto

Es una opción en la que hay que valorar la distancia hasta el punto, ya que el precio de la gasolina se convierte en un suplemento a sumar. A partir de ello, puedes valorar la opción de coger un vuelo que salga en otro aeropuerto al que sería el tuyo habitual. Esto es así ya que existe disparidad de precios entre aeropuertos.

A veces los aeropuertos de otras ciudades cercanas tienen mejores precios y a pesar de tener que coger un tren o el coche para desplazarte hasta allí, sigue saliendo más barato. Conscientes de ello, los comparadores ofrecen la opción de mirar distintos puntos de salida. Lo mismo se extrapola al trayecto de vuelta.

Traveler,Woman,Plan,And,Backpack,See,Airplane,Flight,At,The





El mito del billete de ida y vuelta

No se sucede en la totalidad de casos, pero uno de los trucos utilizados por algunas compañias parte de supuestas ofertas por coger a la vez el billete de ida y vuelta. No, no es ningún timo. Pero la realidad dicta que a veces es más económico coger dos ofertas por separado que una que ya te viene dada.

La libertad de elección al cogerlos por separado permite incrementar la cantidad de opciones. Es un tema a estudiar en cada caso determinado. Pese a ello, hay que tener cuidado ya que lo que hacen todas las plataformas es priorizarte la venta de doble. De este modo, puedes caer en la tentación cuando realmente puede que no sea la mejor opción.





Elección de transbordos

Al igual que sucede en otros transportes, el viaje más corto conlleva el precio más alto. Es por esto que, pese a que los vuelos directos son muy prácticos ya que ahorran tiempo y problemas con el equipaje, si tu importancia está en lo relativo al dinero y no al tiempo la opción rápida no es la mejor.

No solo por el vuelo, sino también por el tiempo de búsqueda. La opción de buscar viajes que no sean directos y elegir los transbordos requieren un trabajo de búsqueda para ver la mejor opción. La mayoría de buscadores que se han mencionado priorizan los vuelos directos, sobre todo si dejas marcada esta opción. Y en caso de que haya escalas te darán solo opción de hacerlas con la misma compañía aérea. Esto es porque en caso de perder el segundo vuelo, la compañía se hace responsable de reubicarte en otro.

Es decir, el ahorro puede ser doble. En primer lugar, hay que marcar la opción para que no sea directo. Y en segundo lugar, debes buscarte las conexiones más económicas, ya que al igual que los directos, los transbordos predeterminados suelen ser más caros. El riesgo parte de la posibilidad de que te anulen ese segundo vuelo.





Comprar en el momento justo

Al igual que las plataformas online para buscar y comparar precios, es necesario que sepas que existen otras aplicaciones cuya función es buscar el mejor momento del día para que compres tus billetes.

Su sistema se basa en observar todos los precios para el mismo vuelo y de forma automática, a través de cálculos, realiza una predicción para informar si es buen momento para comprar el boleto o es mejor esperar ya que este podría bajar. El ahorro podría llegar hasta el 40%.

El problema surge con la espera. Es decir, si el número de plazas disponibles no es elevado y el precio es óptimo, tal vez no debas jugártela a quedarte sin él.





Busca solo para un pasajero

Otro de los trucos surge en el número de personas a reservar. Es decir, para coger vuelos baratos es mejor hacer búsquedas para un solo viajero en vez de para varios.

Esto es así ya que cuando buscas vuelos para dos o más personas, el buscador te muestra aquellos vuelos en los que hay ese número de asientos juntos disponibles. Esto significa que si una compañía low-cost no los tiene, puede que no te aparezca. Pero si buscas vuelos para una persona y en el momento de la compra añades más pasajeros, podrás conseguir vuelos baratos de una manera mucho más sencilla. La única pega es que, salvo casualidad, es improbable que os sentéis juntos tu y tus compañeros.





El método de pago

El truco consiste en mirar la moneda con la que pagar.

Este es uno de los menos conocidos ya que normalmente se suele pagar con la moneda que tienes, la de tu sitio de residencia. Esto es algo a consultar, ya que no todas las aerolíneas lo permiten. Esto significa que si estás utilizando una tarjeta de crédito para viajeros que te haga un buen cambio de moneda o, mejor aún, si la tarjeta no te cobra comisiones por el cambio, úsala para pagar los billetes de avión con la moneda que te dé un precio mejor.

Solo se da en casos concretos, teniendo siempre en cuenta el momento de valor de cada moneda, pero es uno de los más seguros y con mayor porcentaje de ahorro. Asimismo, cabe destacar que existen páginas especializadas para observar las tarjetas y las monedas que necesitas y su fluctuación.