Padres critican que "se repitan planes sin resultado" cuando llega el calor y exigen cumplir la Ley de bioclimatización

La Confederación andaluza de asociaciones de padres y madres del alumnado por la educación pública (Codapa) ha asegurado que "no se pueden seguir repitiendo un año tras otros los mismos planes de emergencia que no dan resultado" cuando llegan las altas temperaturas, por lo que exigen el "cumplimiento" de la Ley de bioclimatización, que "es pionera y recoge muchas de las ideas de las que se ha hablado después sobre la emergencia climática".

Así lo ha indicado la presidenta de Codapa, Marina Jiménez, quien ha señalado, en declaraciones a Europa Press, que la familias tienen "una sensación continua de 'déjà vu' cada curso" cuando llega el calor, especialmente en los meses de abril o de mayo, porque "esto es algo recurrente". Por eso, "ya hace bastante tiempo que las familias de Escuelas de Calor impulsaron una lucha que dio lugar a una ley pionera que se aprobó hace más de tres años, la Ley de bioclimatización de los centros educativos en Andalucía".

"Esta ley, aprobada de manera unánime y por todo el Parlamento andaluz, no está siendo ejecutada por este Gobierno, que fue, además, el que la aprobó", ha asegurado Jiménez, quien ha añadido que "no se le está dotando de presupuesto y no se le está dando el recorrido que debería tener".

De nuevo, "nos enfrentamos a tener que ver a nuestros hijos e hijas soportando estas temperaturas y las familias, además, entramos en este sentimiento de culpabilidad, teniendo en cuenta que queremos mitigar esta situación. Empezamos a plantearnos, a través de las AMPA, costear aire acondicionado, toldos, etcétera, o nos vemos abocados, muchas veces, a que las únicas opciones que nos den desde los centros educativos y, por tanto, desde la Administración educativa, sea el hecho de cortar las clases a determinadas horas, con lo cual todo el sistema de conciliación laboral y familiar se va totalmente al traste", ha manifestado.

"Ni siquiera en un momento tan excepcional como en la pasada pandemia, donde era evidente que la calidad del aire dentro de las aulas era sinónimo, en muchos casos, de una difusión del Covid, se hizo nada en los centros educativos por parte de la administración para que dicha ley --que también contempla la calidad del aire dentro de los entornos de trabajo-- se aplicase", ha añadido Jiménez.

Por tanto, desde la Codapa "seguimos exigiendo el cumplimiento" de esta ley por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía y "en ningún caso creemos que los planes que se están fomentando desde la Consejería de Educación sean realmente los correctos y adecuados". "No podemos seguir hablando de planes de choque o de elementos técnicos como la climatización adiabática, que incluso a nivel de expertos en confort térmico y en instalaciones y en habitabilidad de edificios no lo recomiendan para centros educativos".

"Creemos que ya ha llegado el momento de que la Ley de bioclimatización se cumpla, se le dé el presupuesto necesario, el recorrido que tiene y un contenido", porque "no podemos seguir en esta línea de repetir un año tras otro los mismos planes de emergencia que no dan resultado". Además, "cada vez es más evidente, con la emergencia climática, que es una necesidad imperiosa desarrollar esta ley", que "es pionera y recoge muchas de las ideas de las que se ha hablado después sobre la emergencia climática", ha concluido.