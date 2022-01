El padre de Olga Moreno, enfadadísimo, reacciona a la relación de Antonio David Flores y Marta Riesco

MADRID, 13 (CHANCE)

Momentos complicados para Olga Moreno después de que Antonio David Flores y Marta Riesco hayan confirmado públicamente que están "construyendo" una relación al ser pillados por la revista Lecturas entrando y saliendo del piso de la reportera al norte de la capital.

A pesar de que hace tres meses del anuncio de su separación matrimonial, no son pocas las fuentes que aseguran que Olga seguía muy enamorada del malagueño y que apuntaban a una posible reconciliación. De ahí el mazazo que ha supuesto para la ganadora de 'Supervivientes' enterarse (por la prensa) no solo de que Antonio David ha pasado página, sino que incluso ya convive con su nueva novia, algo que al parecer él negó hasta el último momento.

Con Olga destrozada y planteándose poner tierra de por medio y pasar una temporada en Sevilla con sus padres y sus hermanas - que muy preocupadas estarían pensando en pedir ayuda profesional para la empresaria - en las últimas horas también hemos conocido que la familia Moreno estaría "muy decepcionada" con Antonio David, al que consideran un "desagradecido", ya que después de todo lo que le han apoyado ni siquiera les ha felicitado la Navidad.

Intentando mantenerse al margen de la confirmación de la nueva historia de amor del exmarido de Olga, su familia continúa con su día a día y prefieren no pronunciarse sobre la relación de Antonio David y Marta Riesco. En el siguiente vídeo os mostramos la reacción de Mariano Moreno, padre de la sevillana que, enfadadísimo y tan nervioso que no acierta a abrir la puerta de su casa, responde con un "vete a tomar por culo hombre" cuando le preguntamos por su exyerno. Molesto, además, desmiente con un "anda ya" que su hija se esté planteando mudarse a Sevilla con su familia en estos duros momentos. ¡Dale al play y no te pierdas sus palabras!