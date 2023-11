El padre de Gerard Piqué, su tajante reacción ante las cámaras tras salir a la luz los problemas de su hijo con Hacienda

MADRID, 24 (CHANCE)

Tras llegar a un pacto con Shakira por el que la cantante ha pagado una multa de 7,3 millones de euros, Hacienda ha puesto ahora sus miras en Gerard Piqué, al que están investigando por las comisiones millonarias que su empresa Kosmos ha cobrado -y cobrará en los próximos años- por actuar como intermediaria para que la Supercopa de España se celebre en Arabia Saudí.

La Agencia Tributaria estaría investigando si el ex futbolista del Barça habría dejado de pagar el IVA en España que, teniendo en cuenta que el contrato es de 4 millones por edición que se celebre en el país árabe -y que el acuerdo está firmado hasta 2029- significaría que tendría que abonar de IVA una cantidad superior a los 7.560.000 euros.

Una información sobre la que Piqué, que está disfrutando de unos días con sus hijos Milan y Sasha en Barcelona, guarda silencio, y a la que su padre Joan Piqué ha reaccionado muy molesto: "Que no, que no, que no voy a contestarte nada. No he hablado nunca, no voy a hablar más" ha exclamado al ver a las cámaras mientras paseaba a su perro este jueves por los alrededores de su domicilio.

Muy serio, el exsuegro de Shakira tampoco ha querido pronunciarse sobre el pacto de la colombiana con la Fiscalía y ha evitado dar su opinión sobre qué le parece que la cantante haya dicho que lo hace por sus hijos y para cerrar su etapa en Barcelona.