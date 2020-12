La reacción de un padre al recibir un regalo del hombre al que trasplantaron el corazón de su hijo muerto

Tal vez el mayor dolor de esta vida es el que pueda sentir una madre o un padre cuando se le muere un hijo. Una terrible pérdida que para muchas personas supone un desgarro devastador que ensombrece el resto de sus días. Los psicólogos reconocen que es muy difícil superar un varapalo tan fuerte como la pérdida de un hijo. Aunque hay que intentarlo.

El 23 de enero de 2019, la vida de una familia cambió en apenas un instante: su hija murió en un accidente de coche. Un año después, recibieron un regalo muy especial por correo. Dakota era una adolescente de 16 años. En enero de 2019, murió en un accidente de carretera en Virginia, Estados Unidos. Sus padres, Stephanie y John Reid, se enfrentaron a una importante decisión: la donación de órganos de su amada hija.

Eligieron hacerlo. Los órganos de Dakota salvaron vidas, incluida la de Robert O'Connor. Este hombre recibió el corazón de Dakota. Casi un año después del trágico accidente, la familia recibió un paquete con una nota de agradecimiento y un obsequio muy especial.

Stephanie, la madre de Dakota, grabó cómo su esposo John abrió el paquete. Robert O'Connor había indicado en su carta: "Hubiera preferido entregarle esto en persona, pero no sé cuándo podrá suceder".



John abrió el paquete y vio un osito de peluche con una camiseta: El mejor papá. Pero el oso de peluche guardaba un secreto: cuando apretabas su mano, se escuchaba una grabación que surgía del interior del peluche. Era el latido del corazón de Dakota, su hija.

