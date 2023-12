El Pacto de Migración y Asilo pone de acuerdo a oposición y socios de Gobierno que critican el acuerdo

El PP acusa a Sánchez de "hacer el rídiculo", Vox le propone que imite a Macron y Sumar le reprocha "repatriaciones sin garantías"

El Pacto de Migración y Asilo acordado por los países de la Unión Europea que supondrá un mayor control en frontera y solidaridad a la carta ha suscitado las críticas de la mayor parte de la oposición parlamentaria y de los socios del PSOE en la coalición de Gobierno.

Tras la comparecencia de Pedro Sánchez para hacer balance de la presidencia española de la UE, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a Sánchez de "hacer el ridículo" por decir "que estaba muy orgulloso del acuerdo y una hora después la ministra Sira Rego ha dicho que lo condena porque elimina los términos humanitarios del asilo".

"¿Cómo puede hacer un ridículo tan importante el presidente de turno de la Unión Europea a favor del Pacto de Asilo e Inmigración de la Unión Europea y tener un miembro de su gobierno en contra? ¿Cómo se puede tomar uno en serio al gobierno y al señor Sánchez?", se ha preguntado Feijóo desde la tribuna del Congreso desde la que le ha recordado no haber visto "a sus socios aplaudir el acuerdo".

El portavoz de VOX, Santiago Abascal, le ha reprochado también a Sánchez que "saque pecho" sobre el pacto de migración-asilo, pero le ha acusado de ocultar "que las tesis socialistas no han sido aceptadas en este pacto". "La realidad es que el parlamento ha tenido que aceptar las tesis de Suecia, de Finlandia, de Francia, de Italia o de Hungría, que eran tesis evidentemente más restrictivas y más acordes a las necesidades y voluntad de las naciones europeas", ha argumentado Abascal quien dijo entender que a Pedro Sánchez le resulte difícil "firmar el pacto".

Por ello, le ha propuesto "imitar a su amigo Macron que ahora parece Abascal", en alusión a la reforma migratoria que ha aprobado la Asamblea de Francia con una fuerte contestación por parte de los sectores progresistas. Una reforma que, según le ha recordado Abascal a Sánchez, fue apoyada "por los señores diputados del partido de Macrón y la derecha tanto los republicanos como el partido de la señora Le Pen". "Podría usted aprender de algunos de aquellos que dicen ser sus amigos", le ha dicho Abascal al jefe del Ejecutivo.

Las críticas al Pacto de Migración y Asilo también han llegado de las filas de su socio de Gobierno. El diputado de Sumar, Agustín Santos Maraver, ha recordado que las crisis migratorias "son estructurales" y "no pueden ser ni instrumentalizadas ni abordadas como meras emergencias temporales".

Santos Maraver ha expresado la preocupación de su grupo por "las repatriaciones sin garantías o la subcontratación de flujos a países que tienen nulas garantías democráticas o en cuestiones del respeto a los derechos humanos". "El Mediterráneo no puede ser un cementerio de personas que sólo aspiran a una vida mejor", ha concluido el portavoz de Sumar.

"SOLIDARIDAD OBLIGADA NO ES SOLIDARIDAD"

Por su parte, la portavoz de Coalición Canaria, Cristina Balido, ha sido la más critica con el acuerdo por entender que "la solidaridad obligada no es solidaridad". "¿Cómo se puede plantear que aquellos que no quieran migrantes lo resolverán pagando? O sea que, los territorios que no quieran recibir a personas migrantes, pagando, quedan libres", se ha preguntado Valido en relación al mecanismo de 'solidaridad a la carta' que permitirá eludir la acogida migrantes como el pago de una compensación por traslado rechazado.

"No, no nos gusta nada", ha asegurado la diputada de Coalición Canaria en relación al acuerdo, a la vez que ha lamentado que la crisis migratoria canaria no fuese "centro de debate y reunión en la Unión Europea", durante la presidencia española.

"Hace un par de días hemos tenido una comisión con algunos ministros del Estado español que han ido poco menos a decirnos que Canarias no está sola y yo digo que para ese viaje no hace falta alforjas, porque es lo que nos vienen diciendo hace mucho tiempo", le ha reprochado Valido al presidente del Gobierno a quien ha reclamado "otras cosas".

"No queremos solidaridad obligada porque la solidaridad obligada no es solidaridad", ha añadido la diputada canaria quien ha expresado su intención de preguntar a la ministra de Infancia y Juventud por el acuerdo para modificar la ley de infancia en lo relativo a la acogida de los menores migrantes.

"AVANZANDO HACIA UN DISCURSO ANTIINMIGRACIÓN"

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, se ha referido igualmente al pacto y aunque ha reconocido la dificultad para "poner de acuerdo a posiciones muy diferentes", ha señalado que "no es seguramente lo que se esperaba". "Estamos avanzando en un endurecimiento hacia el discurso antiinmigración", ha añadido Esteban para quien se ha "endurecido el asilo" y se avanza hacia "una contratación o subcontratación de países autoritarios para gestionar las migraciones con sistemas de retorno que habría que afinar bastante".

Ha echado también en falta mecanismos para la regulación de la inmigración económica que, en su opinión, es una "evidente carencia" y ha instado a reforzar los canales de colaboración en esta materia con las comunidades autónomas. "Debe haber información y diálogo constante, también en foros comunes, para hablar de distribución y para hablar de integración de las personas migrantes y esfuerzarse para dar normas de responsabilidad predecibles y precisas en cada nivel administrativo", ha añadido Esteban.

El portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, también se ha sumado a las críticas. "Preocupa el pacto de migración y asilo, así nos lo han trasladado esta misma mañana la asociaciones y creemos que laminan garantías para el colectivo migrante y les pedimos que hagan un planteamiento sobre eso", ha argumentado el diputado independentista.