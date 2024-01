Paco, hijo de Paco Arévalo, confiesa cómo se encuentra tras la muerte de su padre

MADRID, 4 (CHANCE)

Este miércoles nos enterábamos a última hora de la tarde que el humorista Paco Arévalo había muerto a los 76 años. Su hijo -quien lo encontraba sin vida en el interior de su vivienda, en Valencia- ha hablado esta mañana para los medios de comunicación que cubren la noticia desde el tanatorio y ha confesado cómo se encuentra tras la pérdida del cómico.

Una de las visitas que se esperan es la de Bertín Osborne, íntimo amigo del actor, pero su hijo nos ha confesado hoy que "hace que no hablo con Bertín desde que terminé el teatro con él hace más de 12 o 13 años, no sé absolutamente nada".

Paco nos comentaba que "el que hablaba con él es mi padre" porque "son amigos de toda la vida", pero también ha confesado que "últimamente sabía de la relación, no era una relación tan fluida, pero sí, se llamaban de vez en cuando y tal".

Además, ha asegurado que "de momento aún no me ha llamado, supongo que me llamará y que vendrá, supongo", dejando entrever que a lo mejor el cantante no acude al tanatorio a despedir al que ha sido su mejor amigo durante muchos años de su vida.

En cuanto a la causa de la muerte de su padre, Paco nos explicaba que "yo creo que sí que ha sido un infarto, pero tampoco te lo puedo asegurar, ¿sabes? Estábamos esperando a que nos confirmen. Respiraba mal porque ya pasó el coronavirus, lo pasó bastante jodido y nada, pues esta última no la ha superado".

Paco ha definido a su padre como "un hombre que siempre ha vivido para sacar una sonrisa a los demás" y ha recordado que "últimamente le ha tocado vivir esto, también mucha presión con la gente, con críticas, tal, pero bueno, se ha ido tranquilo, ya está descansando y nada, espero que todo el mundo lo recuerde como la persona alegre, divertida, simpática y capaz de siempre tener una sonrisa para cualquiera".

Por último, Paco reconocía que ahora será él quien se encargue de los cuidados de su hermana Nuria, que padece desde que nació el síndrome de Williams: "claro, claro. Mi hermana Nuria es nuestra forma de vida. Vivimos para ella. Ahora me va a tocar a mí y antes éramos los dos. Pero bueno, seguiremos adelante".