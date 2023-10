PACMA celebra en Gran Canaria el primer 'International Save The Octopuses Fest'

El Partido Animalista PACMA y la organización We The Free celebrarán el primer 'International Save The Octupuses Fest' el próximo sábado 4 de noviembre, a partir de las 10.30 horas, en la Plaza del Pilar del barrio de Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria.

Este festival se realiza en colaboración con entidades internacionales defensoras de los derechos de los animales como Animal Save International, CIWF, Plant Based Treaty, Eurogroup for Animals, PETA, Eco Medics, Aquatic Life Institute, Anima Naturalis o Greenpeace, entre otras.

PACMA ha explicado en una nota que este evento nace de la "incansable lucha" de todas estas entidades contra la apertura de la primera granja de pulpos del mundo en el puerto de Las Palmas y busca generar conciencia y movilizar a la comunidad en defensa de estos animales y el medio ambiente.

"Nos encontramos en un momento crítico en el que se está denunciando en todo el mundo el maltrato, la agonía y el sufrimiento sistemático al que se somete a los pulpos y que podría incrementar de permitirse finalmente la apertura de esta granja", indica Iris Sánchez, coordinadora de PACMA en la provincia de Las Palmas y una de las principales promotoras del movimiento contrario al proyecto de la granja de pulpos.

El festival contará con conferencias de científicos activistas en defensa de los derechos de los animales, incluyendo a la doctora Elena Lara, de Compassion In World Farming; Keri Tietge, de Eurogroup for Animals; Sasha Jolliffe, director ejecutivo de We The Free; Polly Foreman, de Plant Based Treaty; la doctora Ishani Rao, de Eco Medics y Beatriz Fernández, investigadora postdoctoral de la ULPGC en oceanografía marina.

Las entidades de protección animal locales Carabrécol, World Vegan Chalking, El taller y Liberación Animal Gran Canaria también se sumarán a la organización de la jornada, que será amenizada con talleres artísticos para niños y niñas y conciertos.