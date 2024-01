Pacientes con cáncer ginecológico piden que se les derive a centros de referencia para recibir "una atención óptima"

La Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario (ASACO) y la Asociación del Cáncer Mama Ovario Hereditario (AMOH) han resaltado la importancia de que las mujeres con cáncer ginecológico sean derivadas a centros de referencia para que puedan recibir "una atención óptima".

"Hacemos un llamamiento a los médicos de Atención Primaria y especialistas en Ginecología para que deriven a las pacientes a centros de referencia y puedan ser tratadas y operadas con ciertas garantías", ha manifestado la presidenta de la Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario (ASACO), Charo Hierro, durante el encuentro de alto nivel 'Juntos por la excelencia en el abordaje de los cánceres ginecológicos', celebrado en el Congreso de los Diputados.

Tanto ASACO como AMOH han apuntado que, debido al complejo diagnóstico y la alta especialización que requiere esta patología, consideran "imprescindible que la subespecialización en oncoginecología sea reconocida oficialmente en España".

En este sentido, Hierro ha matizado que los especialistas en Ginecología "no son expertos en Ginecología Oncológica", por lo que, en muchas ocasiones, "las pacientes con cáncer de ovario son operadas por buenos profesionales", pero no son los "adecuados", ya que "no tienen el nivel de experiencia suficiente para llevar a cabo este tipo de intervenciones".

Con esta reivindicación ha coincidido la jefa del Servicio de Oncología del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Lucía González Cortijo, quien ha destacado que "muchas pacientes están mal operadas". Por ello, ha asegurado que es "fundamental" que las mujeres que sufren esta enfermedad "sean operadas por una persona que sepa y tenga experiencia en esta materia". "Derivar a las pacientes a centros de referencia es un ejercicio de humildad para los profesionales. Hay que recordar que las manos del cirujano impactan en el pronóstico de esa persona", ha enfatizado.

En este aspecto, el jefe de la Sección de Tumores Ginecológicos en MD Anderson Cancer Center Madrid, Raúl Márquez, ha subrayado que "hay que entrenar a los médicos de Atención Primaria y los urgenciólogos para que detecten los síntomas en las pacientes y puedan ser derivadas cuanto antes a los centros de referencia".

"Hay cirujanos que no pueden quitar toda la enfermedad durante la operación, por lo que tenemos que recordar que también quitan supervivencia a estas mujeres. No hay un número muy elevado de estas pacientes y no debería ser un problema derivarlas a centros de referencia. Debemos ser más humildes los profesionales", ha subrayado Márquez.

Asimismo, la presidenta de ASACO ha pedido que se cree un listado oficial de los centros de referencia que realicen mas de 20 cirugías anuales de cáncer ginecológico: "No es un gran número, pero se considera una experiencia adecuada".

Del mismo modo, Alicia Hernández, jefa del Servicio de Ginecología del Hospital de la Paz, ha sido contundente en apostar por "la creación de Centros, Servicios, y Unidades de Referencia del Sistema Nacional de Salud (CSUR) de cirugías pélvicas complejas (cáncer de ovario y cirugía de endometriosis), conformados por equipos especializados en oncoginecología". Para materializar este objetivo ha indicado que "se necesita ayuda legislativa donde intervenga un grupo de trabajo consolidado que evite las paralizaciones parlamentarias y fomente el trabajo para buscar la excelencia en los cánceres ginecológicos."

DIFICULTADES EN LA DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER DE OVARIO

Cerca de 3.500 mujeres son diagnosticadas de cáncer de ovario cada año. Este cáncer se presenta como la neoplasia de mayor complejidad dentro de los tumores ginecológicos, ocupando el octavo lugar como causa de muerte por cáncer en mujeres. Entre el 70 y el 80 por ciento de los diagnósticos en España se producen en fases avanzadas, lo que provoca, a su vez, que cerca del 80 por ciento de las pacientes sufran una recaída.

Los expertos han coincidido que no existe ninguna forma de detectar precozmente el cáncer de ovario: "Por muchas revisiones que se hagan las pacientes, cuando llegan a la consulta aparecen con la patología", ha asegurado González Cortijo, quien ha añadido que "el objetivo es obtener un marcador para detectarlo".

Por su parte, el secretario de AMOH, Marcelo Ruz, ha manifestado la importancia de que "se eduque en el conocimiento de todas estas circunstancias, en especial a los profesionales y a las propias mujeres, para que conozcan los síntomas tan inespecíficos asociados al cáncer de ovario, como son la hinchazón abdominal, el estreñimiento, la falta de apetito o la dificultad digestiva, entre otros."