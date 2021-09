Pacientes de alzheimer piden más recursos y retomar Plan Integral 2019-2023

Pacientes de alzheimer han pedido este lunes al Ministerio de Sanidad y al de Derechos Sociales más recursos para luchar contra esta enfermedad neurodegenerativa, así como también retomar el Plan Integral de Alzheimer y otras demencias 2019-2023 para que pueda "echar a andar de una vez por todas".

En una jornada celebrada en el Congreso con el nombre "Cero Omisiones. Cero Alzheimer" organizada por la Confederación Española de Alzheimer (CEAFA), el miembro del Panel de Expertos de Personas que padecen esta enfermedad José Antonio García ha expresado la importancia de aumentar los recursos en atención primaria para el diagnóstico precoz de la enfermedad.

"Es imperativo que la atención primaria disponga de herramientas diagnosticas adecuadas, así como personal adecuado capacitado. Esta será la mejor manera de avanzar no solo hacia al diagnóstico temprano, sino para frenar el infradiagnóstico y que cualquiera que lo precise pueda acceder a él", ha afirmado.

Además, García ha insistido en la importancia de dotar de recursos al sistema sanitario para garantizar que la atención se encuentre "centrada en el paciente" y en el carácter preventivo.

"Si yo no hubiera recibido un diagnóstico temprano hoy no estaría aquí (...). Esto me ha permitido ganar tiempo y vida y retrasar al máximo la situación de dependencia", ha afirmado.

Por su parte, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha puesto en valor el consenso político a la hora de luchar contra el alzheimer, una enfermedad que "se va extendiendo" y que "adquiere rasgos de pandemia".

Batet también ha apelado a la importancia en el diagnóstico precoz de la enfermedad. Un punto de vista compartido asimismo por la presidenta de la Confederación Española de Alzheimer (CEAFA), Cheles Cantabrana.

"Necesitamos compromiso politico para que nuestras acciones se conviertan en realidad y cambien la vida de personas con Alzheimer", ha dicho Cantabrana en el discurso inaugural de la jornada celebrada en la Cámara Baja.