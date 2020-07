El 'paciente cero' de Los Angeles pierde casi todos los dedos de sus manos por el coronavirus

Gregg Garfield, un norteamericano de 54 años que se contagió de coronavirus a inicios del pasado mes de febrero en el norte de Italia - donde viajó a practicar esquí - y uno de los primeros estadounidenses en enfermar de COVID-19, ha perdido casi todos sus dedos por culpa de los coágulossanguíneos derivados de la enfermedad.

Considerado "el paciente cero de Los Angeles", ha superado el nuevo coronavirus después de pasar más de 30 días conectado a un aparato respirador. Tan grave era su situación que en los primeros días ingresado, los médicos le dieron poco más de 1% de posibilidades de sobrevivir.

La enfermedad le ha dejado graves consecuencias, como coágulos de sangre en sus manos. Debido a esto, le han tenido que amputar todos los dedos de la mano derecha y la mayoría de la mano izquierda.

"ESTO TE PUEDE PASAR A TI"

"He sobrevivido a la enfermedad", ha declarado al canal de televisión de Los Angeles KTLA. "Y aunque ahora me encuentro perfectamente, tomad nota de lo que me ha sucedido. Mis manos nunca volverán a ser las mismas. Ya no volveré a tener dedos. Y esto también te puede pasar a ti", ha concienciado.

Ahora, Gregg ha iniciado una campaña de crowfounding para recaudar fondos y poder pagarse unas prótesis para sus manos que cuestan alrededor los 200.000 dólares.

NUEVOS BROTES EN LOS ANGELES

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, advirtió el pasado domingo 19 de julio que la ciudad podróa estar en camino de un nuevo confinamiento, a medida que los contagios de Covid-19 siguen al alza. En su intervención, Garcetti aceptó de alguna manera las críticas hechas por el periódico Los Angeles Times sobre el aumento de contagios por falta de medidas al momento de levantar los requerimientos de permanecer en casa. No obstante, el jefe del ayuntamiento angelino subrayó que “los alcaldes, a menudo, no tienen control sobre lo que se abre”, ya que la mayoría de ordenes dependen del condado o de la Gobernación.

El condado de Los Ángeles continúa siendo el foco de mayor contagio en California. Los hispanos siguen siendo la comunidad más afectada al registrar 55,4% de los contagios. Mientras, Estados Unidos sigue siendo el país del mundo con más contagios y muertes por la enfermedad, con más de 3,7 millones de casos y 140.000 fallecimientos, y donde las infecciones están creciendo a un ritmo acelerado en varios de los estados más poblados.