Paca Tricio (pensionista): Es un error decir que el hombre es nuestro enemigo

Los pensionistas luchan en paralelo a la nueva revolución feminista porque los problemas de las mujeres se agravan con la edad, asegura la activista Paca Tricio, quien anima a todas a salir a las calles este 8M y a los hombres a sumarse como aliados a la lucha por la igualdad.

Tricio (Barcelona, 1946), presidenta de la Unión Democrática de Pensionistas (UDP) y autora de "La rebelión de los mayores" (Ediciones Península), asegura que los pensionistas quieren un futuro para los jóvenes, no quitárselo, y aboga por la conciliación familiar como método para lograr la igualdad.

En una conversación con Efe, con motivo del Día Internacional de la Mujer, Tricio pide que las mujeres de todas las edades salgan a la calle a reivindicar sus derechos y su puesto en la sociedad porque "el 52 por ciento de la población no puede ser marginada por nadie".

PREGUNTA: ¿Se considera feminista?

RESPUESTA: Sí, me considero feminista porque creo que es la única manera de poder estar en la agenda social y política. Tenemos muchos motivos para seguir peleando por nuestros derechos, como la conciliación familiar que cae actualmente en las abuelas, y eso quiere decir que nuestros hijos e hijas no pueden conciliar y somos las abuelas las que estamos ahí porque somos las cuidadoras. Me gustaría recalcar que nadie debe de intentar decirnos que el hombre es nuestro enemigo porque es un error y una mentira. Consideramos enemigos a los violadores y maltratadores, el resto son amigos y compañeros que tienen que sumarse al feminismo y ser nuestros aliados.

P: ¿Cómo la ha ayudado el feminismo?

R: El feminismo me ha ayudado a comprender la lucha de otras mujeres de hace muchos años. Nosotros llevamos una estela de aproximación al feminismo que hemos mamado y no debemos permitir que se nos considere inferiores.

P: Díganos dos medidas que deberían implantarse para caminar hacia la igualdad.

R: Creo que la conciliación familiar, donde hombres y mujeres compartan la familia, y después la brecha salarial. También sentencias justas porque cuando una mujer dice "no" es "no" y cuando no lo dice, también es no. Los jueces tienen que dictar de otra manera y piensen en el terror e incapacidad mental que supone que te maltraten o te violen. Hay que hacer entender a la judicatura, que está compuesta por hombres y mujeres, para que se pongan en la piel de estas mujeres. O que se cambie la ley y se amplíen los supuestos.

P: ¿Se ha encontrado con algún obstáculo por ser mujer?

R: Yo he sido bastante bruta. Me acuerdo de cuando era una cría de 14 años, iba con una pariente mujer muy querida que me dijo: "Nena, no mires a los hombres a los ojos". Pregunté por qué y me dijo que "no era muy educado", a lo que contesté que para mí los hombres y las mujeres son iguales. Mi madre era trabajadora igual que mi padre y vi la igualdad toda mi vida. No he tenido nunca la sensación de ser ninguneada porque nunca me he dejado serlo. Entiendo a las mujeres que están apartadas de la vida normalizada y hay que seguir peleando todas juntas.