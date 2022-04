Pablo Puyol no participará en el reencuentro de 'Un paso adelante'

MADRID, 14 (CHANCE)

Son muchos los reencuentros que se han hecho entre actores y actrices que han protagonizado muchas series de este país que han sido de lo más importantes para sus espectadores. Una de ellas, que nos ha hecho vibrar y volver al pasado ha sido 'Física o Química', así como 'Los hombres de Paco', que también ha tenido mucho éxito.

Hemos podido hablar con Pablo Puyol y nos ha confesado que no participará en el reencuentro con sus compañeros de la mítica serie 'Un paso adelante': "no", de forma tajante ha querido dejar claro que no volverá a estar frente las cámaras con sus compañeros.

El actor, madridista de corazón, acude al estadio Santiago Bernabéu con la esperanza de que el Real Madrid se clasifique en semifinales: "con ganas de disfrutar y pasarlo bien, que pase el Madrid, claro". Asegura que se encuentra muy bien en esta etapa de su vida: "muy bien, todo muy bien".

Pablo Puyol, junto a Beatriz Mur, acuden al estadio Bernabeu para ver el partido del Real Madrid contra el Chelsea. El actor y su pareja mantienen una conversación con el personal de seguridad, que les indican que se han equivocado de acceso. Tras intentar convencer al personal de seguridad, deciden darse por vencidos y buscar la entrada correcta.