Pablo Iglesias sobre la fase 1 de Madrid: La gente está escandalizada

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha dicho que "la gente esta escandalizada de que algunos pretendan ganar posiciones políticas jugando con algo tan serio como salvar vidas", ante la crítica de algunas comunidades a que Madrid proponga pasar a la fase 1 de la desescalada.

En el programa "La Cafetera" de Radiocable, Iglesias se ha pronunciado sobre esta cuestión y por la dimisión de la directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Yolanda Fuentes, después de que el Gobierno regional decidiera pedir al Ministerio de Sanidad pasar a la fase 1 de la desescalada el próximo lunes, día 11.

"Los números son evidentes", ha remarcado Iglesias, quien cree que todo el mundo sabe que hay al menos dos territorios que están siendo especialmente golpeados con el virus, Madrid y Barcelona.

Por sus propias características poblacionales, por la situación que han tenido las UCI, por la propia difusión del virus, según Iglesias, "no hace falta ser un gran experto para llegar a la conclusión de que quizá es razonable que sean los territorios donde la desescalada vaya con unos ritmos más lentos".

El Gobierno, han informado a Efe fuentes próximas al Ejecutivo, se inclina por rechazar la propuesta de la Comunidad de Madrid de pasar a la fase 1 de la desescalada.

"Que el Gobierno de la Comunidad de Madrid haya pretendido hacer propaganda con algo tan serio como salvar vidas, creo que cuando llegue el momento los ciudadanos lo sabrán juzgar", ha considerado.

Además, Iglesias ha agradecido a Ciudadanos por apoyar al Gobierno en la prorroga del estado de alarma. Ha agradecido que "a pesar de estar en las antípodas" de Unidas Podemos, exista una derecha en el país que al menos esta vez ha demostrado cierto sentido de Estado.

Sobre las palabras de Iglesias se ha pronunciado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien en una entrevista con Telecinco ha denunciado que el vicepresidente "no ha arrimado el hombro en ningún momento" y que no puede "dar lecciones de lo que es la lucha por la vida", porque "no tiene ni idea de cómo se han de aplicar" las políticas para conseguirlo.

El "uso de las instituciones" que hace Podemos demuestra, a juicio de Ayuso, que la idea de alcanzar un gran pacto por la reconstrucción es "una farsa", y ha recalcado que, si bien debe entenderse "con todos los grupos", ella será "fiel y leal" al "criterio de los ciudadanos" que la han puesto en su cargo. EFE

