Pablo Iglesias promete que se van a "dejar la piel" para que la ingreso mínimo se cobre a partir de mayo

El vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha prometido que la renta mínima vital se aprobará "en mayo", pues este es el acuerdo al que ha llegado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha asegurado que su equipo de Vicepresidencia se va a "dejar la piel" para que esta prestación con la que se pretende ayudar a las familias más desfavorecidas se empiece a cobrar también en el mismo mes de mayo.

"Mi equipo y yo nos vamos dejar la piel para que se pueda cobrar lo antes posible y el compromiso adquirido entre el presidente del Gobierno y yo es el mes de mayo", ha asegurado Pablo Iglesias, este jueves en una entrevista en la Sexta, al ser preguntado por la fecha en la que se empezará a cobrar el ingreso mínimo vital que están preparando.

Después de que este miércoles se anunciara que se iba a presentar esta renta mínima vital, y después de que este jueves, el ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá, precisara que faltaban "flecos", el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha reconocido que la comunicación la podrían "haber hecho mejor" pero que "la gran noticia" es que han "logrado ponerse de acuerdo".

Según ha puntualizado, aprobar un ingreso mínimo vital "ya era urgente antes de la crisis del COVID-19" en un país con una tasa de pobreza infantil del 30%, y ahora a raíz de la pandemia por el coronavirus considera que hay "una urgencia sin precedentes" porque "muchas familias no tienen para llenar la nevera". "A mucha gente no le llegan las ayudas de los ERTE, no tienen prestación por desempleo y no tienen manera de hacer que entre ni un euro", ha explicado.

UN DEBATE DE "TIEMPOS"

Por ello, considera que el "debate de los tiempos" que han tenido dentro del Gobierno era necesario porque si se espera a que pase el estado de alarma para tramitar el ingreso mínimo vital como ley ordinaria "se va a septiembre u octubre". Por este motivo, según ha señalado, su equipo propuso un "mecanismo puente para las familias que no pueden esperar meses" y, finalmente, asegura que "el martes, en una conversación con el presidente del Gobierno", Pedro Sánchez, acordaron que la prestación se aprobara "en mayo".

Iglesias ha asegurado que a partir de ahora el trabajo va a ser "muy difícil" pero ha elogiado la "preparación exraordinaria" de Escrivá, del que ha dicho que aprende "muchísimo", y del secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, y se ha mostrado convencido de que para mayo tendrán la norma "lista". También ha agradecido al presidente del Gobierno su "sensibilidad" con este tema.

Preguntado por el número de gente a la que llegará la prestación y por la cuantía de la misma, el vicepresidente segundo ha indicado que no quiere "pillarse los dedos" y que no puede adelantar "elementos que tienen que resolver los equipos técnicos" junto con las comunidades autónomas. En todo caso, ha precisado que "todo el mundo sabe" de "cuánto" entienden que debe ser y "cuánto habría que añadir por cada niño, persona dependiente o en hogares monoparentales".

DESDE 500 EUROS

La semana pasada, el Gobierno planteó una renta mínima vital provisional de 500 euros hasta que pudiera aprobar una permanente, siendo los requisitos para acceder a la misma, obtener unos ingresos por debajo de 200 euros mensuales por individuo o que la renta del hogar esté por debajo de los 450 euros de media por miembro, según indicaron fuentes del Ejecutivo a Europa Press. Si bien, después, fuentes de la vicepresidencia de Derechos Sociales y para Agenda 2030 expresaron su intención de que esta prestación se eleve hasta 950 euros para familias con dos adultos sin ingresos y dos hijos a cargo.

Para Iglesias, "no es solo una medida de justicia social que es lo que está reclamando con toda la razón el Papa Francisco" sino también de eficiencia económica pues, según ha señalado, el dinero que se destinará a estas familias no irá "a un paraíso fiscal ni a un cajón" sino que favorecerá "el consumo" y este, a su vez, "a las pequeñas empresas y a los autónomos".