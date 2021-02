La OSCE rechaza el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel y asegura estar siguiendo "de cerca" el caso

La representante de la OSCE sobre libertad de expresión, Teresa Ribiero, ha asegurado que están siguiendo "de cerca" el caso sobre la entrada en prisión del rapero Pablo Hasel y considera que "de acuerdo con los estándares y compromisos internacionales, el discurso, no importa cuán provocativo, satírico o sensible sea, no debe ser frenado ni reprimido, y bajo ninguna circunstancia debe conducir al encarcelamiento".

Así lo ha manifestado la representante de la OSCE sobre libertad de expresión tras el escrito presentado este viernes por la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), según ha informado la plataforma.

La PDLI considera que este posicionamiento tiene un "gran valor", ya que corrobora sus argumentos contra las condenas al rapero por el contenido de las letras de sus canciones y de algunos de sus mensajes en Twitter.

En este punto, insiste en que los llamados delitos de expresión del Código Penal español, al criminalizar discursos extremos pero amparados por el estándares internacionales, "están vulnerando los acuerdos sobre Derechos Fundamentales a los que España está sujeta, como ahora la OSCE viene a confirmar".

"Las declaraciones de la representante ponen de manifiesto la necesidad para España de reformar el Código penal y parte de su legislación, no solo a efectos constitucionales internos ocomo una cuestión política sino también para estar plenamente en línea con los compromisos que tenemos adquiridos con diversas organizaciones internacionales a las que pertenecemos", ha explicado el jurista de la PDLI Joan Barata.

La PDLI agradece esta declaración de la representante de la OSCE sobre Libertad de Expresión y pide a las autoridades españolas que la tomen en consideración. A su juicio, esto "exigiría la despenalización urgente de estos delitos para evitar que sigan produciéndose condenas como la del rapero catalán".