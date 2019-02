'Oscars 2019': Primera tanda de presentadores después de la renuncia de Kevin Hart

MADRID, 5 (CHANCE)

Después de que Kevin Hart se retirara como anfitrión de la 91 edición de los Premios Oscar como consecuencia de unos tweets publicados por el humorista en el pasado con tintes homófobos, la organización del certamen comenzó a buscar sustituto para la madrugada -hora española- del 25 de febrero.

Finalmente, se decidió que ningún presentador o presentadora daría comienzo a una de las noches más importantes para los amantes del Séptimo Arte celebradas en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California.

A tres semanas del certamen, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas ha dado a conocer a los primeros presentadores elegidos para conducir la gala, siendo el universo Marvel un claro protagonista en los Premios Oscar con Chris Evans, Tessa Thompson y Brie Larson como elegidos para entregar alguna estatuilla.

Aunque se confirmarán más nombres en el futuro, los famosos ya confirmados son: Awkwafina, Daniel Craig, Tina Fey, Whoopi Goldberg, Jennifer Lopez, Amy Poehler, Maya Rudolph, Amandla Stenberg, Charlize Theron y Constance Wu.

El compositor venezolano Gustavo Dudamel será el encargado de dirigir la Filarmónica de Los Ángeles durante el In Memoriam, segmento donde cada año se recuerda a profesionales y personalidades vinculadas al cine que fallecieron durante el 2018.

Dejando a un lado los presentadores, otro de los detalles que se saben hasta el momento son las actuaciones que tendrán lugar en la gala, contando con la interpretación de Shallow de A Star is Born donde Lady Gaga y Bradley Cooper se subirán a las tablas y se sucederán otras como el tema Where Lost Things Go de la película Mary Poppins Returns cantado por un invitado sorpresa.